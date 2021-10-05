Кому вакцинуватися від коронавірусу не можна? У МОЗ відповіли

Перед щепленням потрібно проконсультуватися з вашим сімейним лікарем

Є також абсолютні медичні протипоказання / Колаж "Сьогодні"

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від коронавірусу, дуже маленький. Але в МОЗ розповіли, кому не можна вакцинуватися.

Про це пише ТСН.

Реклама

Абсолютні медичні протипоказання

Коли мова йде про протипоказання до введення вакцини, то потрібно розрізняти кілька речей. Є так звані абсолютні медичні протипоказання.

"Це ситуації, коли вакцину у жодному разі не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість – непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний – майже одна сота від загальної популяції людей " , – говорить головний санітарний лікар Ігор Кузин.

За його словами, по суті – це ті люди, які важко перенесли перше щеплення. Наприклад, отримали анафілактичний шок або алергічну реакцію. У такому випадку мова йде саме про медичні протипоказання, а тому другу вакцину таким людям не вводять.

Реклама

Інші протипоказання

Якщо людина має серцево-судинні захворювання, або онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.

"Інструкція з використання кожної вакцини має свої особливості: вона рекомендована чи ні. Наприклад, вакцина CoronaVac не рекомендується вагітним жінкам" , – розповів представник Міністерства охорони здоров'я.

Реклама

Вакцинація в Україні

В Україні за минулу добу, 4 жовтня, 100 331 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу в понеділок отримали 51 472 українців, повністю імунізовані – 48 859 людина.

Раніше ми писали: