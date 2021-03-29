Концтабір окупантів: Bellingcat дізнався імена головних катів донецької тюрми "Ізоляція"

Всі вони – вихідці з Донбасу, зараз мають громадянство Росії

Розслідувачі з Bellingcat встановили особи трьох росіян, причетних до тортур у в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Всі вони – вихідці з Донбасу. Зараз мають громадянство РФ. Їхні фото і дані паспортів опублікував журналіст Станіслав Асєєв, який в минулому і сам був в'язнем в концтаборі бойовиків.

За його словами, фігуранти причетні до жорстоких тортур, побоїв і принижень людської гідності.

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"Тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Російської Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС", – зазначив Асєєв.

Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 року народження, позивний "Товстий". Зазначається, що він зайняв місце Дениса Куликівського як куратора "Ізоляції".

Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 року, позивний "Бут" – "права рука Кривоноса, один зі старших по зміні".

Єремичев Руслан Володимирович, 15.07.1979 року, позивний "Єрмак". Журналіст зазначив, що він – "головний любитель молодих дівчаток на "Ізоляції".

Відео: Сьогодні

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Детальніше про підпільну в'язницю "Ізоляція" – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Також ми публікували історію донецького журналіста Станіслава Асєєва, якого окупанти незаконно утримували у в'язниці.

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