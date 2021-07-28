Конфлікт через бюджет або велика зачистка – чому Зеленський звільнив Хомчака

Конфлікти між Генштабом і МО дійшли до того, що глави відомств перестали вітатися публічно

Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройними силами України Руслана Хомчака. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому звільнили голову Генштабу і що його чекає на новій посаді.

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27 липня прессекретар глави держави Сергій Никифоров повідомив на брифінгу, що Руслан Хомчак залишає посаду головнокомандувача ЗСУ.

"Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі, професіоналізмі Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ. Такої синергії ми, на жаль, не бачимо, бачимо навпаки конфлікти" , – пояснив Никифоров.

Як пояснив Нікіфоров, Зеленський чекав синергії ВСУ і Міноборони – але її не сталося / Фото: Сьогодні

Конфлікти через переділення сфер впливу та бюджету

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Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповідає "Сьогодні", що конфлікти між Генштабом та Міністерством оборони дійсно були і дійшли до того, що глави відомств навіть перестали вітатися публічно.

"Серйозний конфлікт стався через переділення сфер впливу у "військовому бізнесі" і права розпоряджатися бюджетними коштами після того, як в березні минулого року набув чинності новий закон про ЗСУ, в якому з'явилося нове розподілення повноважень, і всю господарську діяльність і питання фінансування армії передали Міністерству оборони", – говорить Жданов.

На думку експерта, Хомчак намагався зробити все, щоб перетворити міністра оборони Андрія Тарана на "весільного генерала", максимально обмеживши його можливості.

"У січні 2021 року розгорівся скандал після того, як кілька генералів ЗСУ, які не мали стосунку до військового менеджменту, уклали комерційний контракт на перевезення зброї з Болгарії до Руанди на військовому літаку Іл-76МД. Міністр оборони Андрій Таран, дізнавшись про це, наклав на контракт вето, після чого генерали подали на нього до суду й саботували накази Міноборони. Зеленський тоді особисто зустрічався з Хомчаком і домігся, щоб позовну заяву з суду забрали", – говорить Жданов.

За його словами, випадок з контрактом – далеко не єдиний конфлікт між Хомчаком і Тараном.

Олег Жданов: через конфлікти посадовці припинили вітатись / Фото: Facebook

Зачистка команди Хомчака і контроль над силовим блоком

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Також експерт звертає увагу, що після звільнення Хомчака, його крісло зайняв не заступник, як прийнято, і навіть жоден з багатьох столичних генералів Генштабу, а мало кому відомий офіцер з периферії.

"У нас в Генштабі можна паркан побудувати з генералів. Але призначили людину з периферії, не пов'язаного ні з ким з київських військових чиновників. Це говорить про те, що Зеленський готує повну зачистку команди Хомчака, а після звільнення Авакова і перестановок в СБУ, повністю бере під себе силовий блок. Ймовірно президент готується до масових заворушень, які очікуються восени ", – припускає Жданов.

Чи варто вишукувати політичний підтекст

Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський вважає звільнення Хомчака політичним рішенням.

"Не можна сказати, що Хомчак був неефективним головнокомандувачем. Кількість військовослужбовців збільшилася, рух армії у напрямку до НАТО триває, інтенсивність розвитку ЗСУ на високому рівні. Швидше за все тут питання більш політичне, ніж професійної невідповідності ", – говорить він" Сегодня ".

Сергій Грабський: звільненя Хомчака – політичне рішення / Фото: Facebook

А от політолог, директор Інституту стратегічних досліджень Вадим Карасьов вважає, що в звільненні Хомчака не варто вишукувати політичний підтекст.

"Тут немає політики. Свою місію Хомчак виконав. При ньому на Донбасі відбувалося тривале перемир'я і не було серйозних зіткнень. Зараз Хомчак залишається в команді президента, отримавши нову посаду в РНБО. Звичайна ротація або технічна заміна гравця в команді ", – пояснює Карасьов.

Що чекає Хомчака на новій посаді в РНБО

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А ось військовий експерт Жданов упевнений, що Хомчака в РНБО "заслали".

"Тримай друзів близько, а ворогів ближче. На посаді заступника секретаря РНБО Хомчак фактично буде ніким і в водночас зможе перебувати під повним контролем глави Ради Олексія Данилова ", – пояснює Жданов.

Політолог Карасьов з ним не згоден.

"Хомчак посилить РНБО по військовій лінії. Упевнений, він ще стане в нагоді ", – говорить політолог.

Політолог Вадим Карасьов. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Главу генштабу могли змінити через Донбасу

Карасьов також не виключає, що зміна керівництва ЗСУ може бути пов'язана зі зміною політичного ландшафту після угоди ФРН і США про "Північний потік – 2".

"Ймовірно на ситуацію на Донбасі потрібно буде подивитися свіжим поглядом", – пояснює він.

Про те, що зміна керівництва армії може бути пов'язана з Донбасом каже "Сегодня" і колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, екс-глава Штабу АТО, генерал-лейтенант Ігор Романенко .

"Ситуація на Донбасі нестабільна. Крім того, навесні Путін сосредотачивал війська на українських кордонах, зараз він також нарощує військові сили на півночі, використовуючи спільні з Білоруссю навчання "Захід-2021". Це потужна ударна угруповання, яку можуть використовувати проти України. Цілком логічно, що влада України вирішила змінити керівництво ЗСУ", – говорить Романенко.

Ігор Романенко не виключає можливості загострення ситуації на Донбасі / Фото: Facebook

Хто став новим головнокомандуючим ЗСУ

Новим головнокомандуючим Зеленський призначив Валерія Залужного – 48-річного генерала-майора, родом з міста Новогорад-Волинський Житомирської області.

У 2007-2009 роках був командиром 24-ї окремої механізованої бригади.

У 2009-2012 роках – командиром 51-ї окремої механізованої бригади.

З 2017 року – начальником штабу – першим заступником командувача військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ

З 2018 року – начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача об'єднаних сил.

З 2019 року – командувачем військами оперативного командування "Північ".

Згідно з останньою декларації, Залужний одружений і має лише автомобілем Chery 2010 року випуску. Його дружині Олені належить будинок на 62,9 м² і 4 земельні ділянки загальною площею 4,7м² в смт. Овідіополь Одеської області.

Всього за 2020 рік Залужний задекларував тільки офіційну заробітну плату в розмірі майже 600 тисяч гривень. Інших активів у військового немає.

Новим головнокомандувачем став Валерій Залужний / Фото: Facebook

Нагадаємо, в березні 2020 року президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України , Підписавши відповідний указ. Тоді одним указом президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу, а наступним указом призначив його головнокомандуючим ЗСУ.