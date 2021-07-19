Фіаско закону про марихуану: на що доводиться йти українцям заради порятунку своїх дітей від болю

Батьки вимагали легальних ліків для своїх дітей

Вже не перший рік в Україні точаться суперечки про легалізацію медичного канабісу. 2019-го була перша спроба легалізувати коноплю виключно в медичних цілях через постанову уряду. Її не ухвалили. Нині – провалили відповідний законопроєкт, оскільки під куполом дехто каже про змову наркокартелів, які нібито хочуть офіційно зайти в Україну. Для 20-ти тисяч дітей, плюс, майже двох мільйонів українців, хворих на рак, плюс ще кількох мільйонів людей з іншими хворобами це означає пошук необхідних ліків на "черному ринку". Необхідні медпрепарати могли б коштувати 10 доларів, а наразі за них потрібно викласти 200 і більше.

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Про це повідомляється в сюжеті новин "Сегодня. Підсумки".

"Питання: якщо ми можемо вирощувати сорти абсолютно соціально безпечні на величезних площах, так – це промисловість! Чому не створити умови, при яких ця промисловість буде розвиватися?", – каже Олександр Ігнатенко, Президент Асоціації "Українська технічна конопля".

Наприклад, Софія від народження до 6-ти місяців на фенобарбіталі була – це взагалі препарат наркотичний, і він легальний в Україні. А життєво необхідні дитині ліки із конопель – ні. Попри страх опинитися у в'язниці, їх завозять в Україну контрабандою, а батьки Софії вимушені саме їх купувати.

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Маленька Єва мучиться від епілептичного нападу. Вони можуть тривати по півгодини. По кількадесят разів на день. Трирічна дитина синіє, втрачає свідомість – страшно навіть уявити її страждання. "Це хвороба – синдром Ямуару. Вона має дві загальні такі гілки. Тобто першу – це епілепсія. Інша – це ДЦП. Ми випробували десь 10 різних препаратів на кожному препараті її епілепсія мутувала, і давала інші судоми", – розповідає мати Єви.

Батьки повезли доньку до Ізраїлю на обстеження і там їй одразу запропонували призначити канабіоїдну олію, яка зменшила кількість судом до кількох на день. Але в Україну таких ліків немає.

"Пацієнти, які не отримують допомоги від існуючих препаратів – їм є два варіанти, або вони відмовляються від проведення протипухлинної терапії і втрачають шанси на лікування і на те, щоб пожити, або вони згадують хіміотерапію як страшний сон, тому що для них це муки", – каже Андрій Гардашніков, лікар-онколог.

Проблема з канабісом у тім, що серед особливо небезпечних наркотиків, з якими правоохоронцям треба жорстко боротися, марихуана, опинилася поруч із героїном та кокаїном ще в середині минулого століття через конвенцію ООН. Але із середини 1990-х ставлення до канабісу переглянули завдяки науковим дослідженням. Навчилися вирощувати сорти з мінімальною кількістю тетрагідроканабінолу – саме ця речовина відповідає за психотропну дію рослини. Зараз у світі існують тисячі найменувань таблеток, мазей, дієтичних добавок, настоянок з канабіоїдами.

"Є один з міфів, що після прийняття закону в аптеках будуть продавати косяки – немає такої лікарської форми, це є краплі, є пластери. Тобто з місця вирощування будуть іти до місця переробки, і далі уже окремий вид ліцензії буде на переробку", – зауважує Олександр Санченко ініціатор законопроєкту, фракція партії "Слуга народу".

Україна має сорт конопель, які фактично не містять наркотичних психоактивних речовин. Це розробка Глухівського інституту луб'яних культур, якій вже понад десять років. Наші сорти давно їдуть за кордон, а звідти можуть повернутися з націнкою в сотні, а то й тисячі відсотків, якщо мова про ліки. Хіба це не вигідно чорному ринку чи фармгігантам із Канади та Нідерландів, де пропозиція перевищує попит і продукцію треба кудись збувати?

Державі, звісно, слід легалізувати ліки із медичного канабісу, але не можна забувати і про національних науковців та виробників.

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Нагадаємо, на минулому тижні Верховна Рада провалила голосування законопроєкту №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу в Україні та регулює його обіг. "За" проголосували лише 184 народні депутати. Законопроєкт відправили на доопрацювання.