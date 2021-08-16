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Костянтин Павлов перед загибеллю залишив дві записки (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець редактор розділу Політика
16 серпня, 18:07
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Поліцейські шукали передсмертну записку, залишену мером перед вчиненням самогубства, але знайшли інструкції
Павлов не вказав причин смерті. Колаж "Сьогодні"
Павлов не вказав причин смерті. Колаж "Сьогодні"

Перед смертю мер Кривого Рогу Костянтин Павлов залишив на столі в своєму будинку дві записки, які правоохоронці виявили під час слідчих дій.

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Про це повідомив у Telegram місцевий журналіст Олег Єрмолінський.

За його словами, на кухонному столі поліцейські виявили інструкції з догляду за домашніми тваринами.

"(Ці дві записки) написані, найімовірніше, Костянтином Юрійовичем напередодні вночі. Поліцейські шукали передсмертну записку, залишену мером перед вчиненням самогубства, але інформації про причини суїциду в письмовій формі так і не знайшли", – написав Єрмолінський.

Що відомо про Костянтина Павлова?

  • Народився у Кривому Розі у 1973 році.
  • Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".
  • З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.
  • У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".
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Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці в неділю. У поліції поки що відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї був застрелений чиновник.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до складу якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.

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