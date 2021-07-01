Що дає закон про корінні народи і чому істерить Путін – думки експертів

Корінні народи не мають іншої батьківщини, крім країни, в якій проживають, а президент РФ чогось хоче зарахувати до них росіян

Володимир Путін і кримські татари / колаж "Сьогодні"

Верховна Рада у четвер ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт №5506 про корінні народи, до яких будуть офіційно зараховані і кримські татари, який раніше викликав неадекватну реакцію у Росії і особисто у господаря Кремля Путіна.

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Чим особливий новий закон і чому він так розлютив президента РФ, сайт "Сьогодні" попросив прокоментувати політолога і народного депутата.

Що дає новий закон

Кримські татари, кримчаки і караїми тепер можуть встановлювати свій політичний статус у рамках Конституції і законів країни та вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Вони також зможуть створювати свої навчальні заклади або співпрацювати з навчальними закладами всіх форм власності для вивчення мови, історії, культури відповідного корінного народу і навчання рідною мовою.

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля зазначив, що законопроєкт про корінні народи виник як реакція на анексію Росією Криму.

"У такий спосіб фіксується правовий статус кримських татар, кримчаків і караїмів на основі міжнародного права", – пояснив він "Сьогодні".

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Політолог підкреслює, що корінні народи – це ті, які проживають на території країни і не мають іншої батьківщини.

"У даному випадку йдеться про фіксацію проживання протягом 20-го століття, оскільки якщо заглибиться в більш ранні терміни, то ми бачимо, що вся історія людства – це міграція", – каже Воля.

Експерт також звернув увагу, що президент Росії Володимир Путін, коментуючи цей законопроєкт, намагається маніпулювати і займається підміною понять.

"У Росії навмисне змішують поняття національні меншини, корінне населення і корінні народи", – вважає він.

Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що закон про корінні народи дуже важливий для України.

"Йдеться про визнання корінними народами тих етнічних груп, які не мають власної держави за межами України. Зокрема закон захищає права кримських татар, кримчаків і караїмів. Цей документ відповідає Декларації ООН і нормам Конституції", – розповів "Сьогодні" Потураєв.

Хто такі корінні народи

Відповідно до ухваленого 1 червня закону, корінними народами вважаються етнічні спільноти, які сформувалися на території України, є носіями самобутньої мови і культури.

Вони також мають традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самовизначатися себе корінними народами України, утворюють етнічні меншини у складі її населення і не мають власного державного утворення за межами нашої країни.

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Зокрема корінними народами визнали кримських татар, караїмів і кримчаків.

Що зачепило Путіна

Тим часом глава Кремля Володимир Путін різко відреагував на український закон про корінні народи ще до його ухвалення Радою. Зокрема його "здивувало", чому в Україні не хочуть визнавати корінним народом росіян.

Крім того, російський президент чомусь злякався, що в результаті це зменшить загальну кількість росіян і навіть порівняв український закон зі зброєю масового ураження.

"Вони будуть почуватися людьми другого сорту. Це призведе до скорочення загальної кількості росіян. Це можна порівняти за своїми негативними наслідками із застосуванням якоїсь зброї масового ураження", – розхвилювався Путін під час своєї прямої лінії у червні.

Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначає, що в Росії аналогічний закон був ухвалений ще наприкінці 90-х років.

"Він, практично, нічим не відрізняється від нашого, крім того, що перелік народів в російському законі більший", – пояснює Потураєв.

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Нардеп також вважає, що всі заяви Путіна про нібито небезпеку українського закону про корінні народи розраховані виключно на "внутрішню аудиторію" Росії.

"Заяви Путіна про порушення законом прав росіян, які проживають в Україні, виглядають безглуздими і навіть смішними. Вони розраховані на внутрішню аудиторію Росії. За допомогою підміни понять, таких як корінні народи і нацменшини, росіянам доносять невірну інформацію", – каже депутат.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Офісі президента називали 3 причини істерії Путіна через закон про корінні народи.

Як ухвалювали закон про корінні народи на позачерговому засіданні Верховної Ради, дивіться у сюжеті: