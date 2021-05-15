Коронавірус в Україні: за добу різко збільшилась кількість смертей

Незважаючи на спад епідемії в Україні, кожен день помирає багато українців

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за минулу добу зафіксували 6796 нових випадків коронавірусної інфекції. У той же час видужалих виявили ще більше. Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Тепер всього за час епідемії в Україні налічується 2 150 244 хворих на COVID-19.

За вчора вдалося вилікувати 17 202 інфікованих українця (всього 1 849 803). Померли 322 особи (всього 47 942). Зазначимо, що за четвер було зафіксовано 287 летальних випадків.

Раніше ми повідомляли, що в Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова. Зараз українські фармацевтичні компанії готові швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину.

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Також "Сьогодні" розповідали, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.

Відео: Сьогодні

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