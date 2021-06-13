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В Україні зменшилася кількість нових хворих і смертей від COVID-19

13 червня 2021 8:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Епідемія коронавірусу продовжує йти на спад, але продовжують гинути десятки українців на добу

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за минулу добу зафіксували 857 нових випадків коронавірусної інфекції, що на більш ніж 400 випадків менше п'ятниці.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, з початку епідемії "корона" була виявлена у 2 223 558 осіб. За суботу від COVID-19 померли 33 українці (всього – 51 679). За минулу добу одужали 1652 людини (2 127 337 з початку епідемії).

Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Віктор Ляшко хоче продовжити карантин в Україні на все літо. За словами міністра, коронавірус у країні ще не подолали, тому відповідна пропозиція надійде уряду.

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Також нагадаємо, вся Україна стала "зеленою". МОЗ оновив зони карантину.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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