Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини України

Коронавірус в Україні. Кількість нових випадків продовжує зростати

24 червня 2021 8:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Незважаючи на стрибок хворих на COVID-19 в Україні, за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 937 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 102 випадки більше, ніж за попередню добу.

Реклама

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 231 914 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 58 українців (всього – 52 181). Вилікувати вдалося 2 157 732 інфікованих (2471 – за останню добу).

Читайте також: Чи зможуть подорожувати у ЄС щеплені CoronaVac українці: МЗС обнадіяв

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Реклама

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Не пропусти!
Україна зіграє зі Швецією в плей-оф Євро: де, коли і о котрій годині
Україна в 1/8 фіналу Євро зіграє зі Швецією

Раніше ми повідомляли, що коронавірус "Дельта" проник в Україну з однієї з семи країн. Рада нацбезпеки встановила три заходи протистояння мутованій інфекції.

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)
Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)Україна
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
Павло Фукс показав, який він
Павло Фукс показав, який він "російський громадянин": документУкраїна
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти