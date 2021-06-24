Коронавірус в Україні. Кількість нових випадків продовжує зростати

Незважаючи на стрибок хворих на COVID-19 в Україні, за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 937 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 102 випадки більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 231 914 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 58 українців (всього – 52 181). Вилікувати вдалося 2 157 732 інфікованих (2471 – за останню добу).

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Реклама Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що коронавірус "Дельта" проник в Україну з однієї з семи країн. Рада нацбезпеки встановила три заходи протистояння мутованій інфекції.

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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