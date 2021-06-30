Русский
$ 27,18
32,3
  1. Новини України

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19. Скільки хворих виявили

30 червня 2021 8:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 633 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 451 випадок більше, ніж за попередню добу.

Реклама

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 235 096 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 40 українців (всього – 52 340). Вилікувати вдалося 2 166 668 інфікованих (2294 – за останню добу).

Читайте також: Дельта-штам коронавірусу може атакувати Україну з заходу – інфекціоніст

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Реклама

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Не пропусти!
Герой України в битві зі шведами Довбик: Не зможу заснути, ніч буде довга
Артем Довбик вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020

Раніше ми повідомляли, що "дельта"-варіант коронавірусу вже знайшли в Україні – його мутацію виявили у матері і дитини, які повернулися в Україну з Росії.

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українців
Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українцівЕкономіка
На Україну суне антициклон Afra: які області висушить найсильніше
На Україну суне антициклон Afra: які області висушить найсильнішеУкраїна
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
В Україні почалися наймасштабніші навчання, а в Лондоні прогримів вибух – головні новини СЬОГОДНІ
В Україні почалися наймасштабніші навчання, а в Лондоні прогримів вибух – головні новини СЬОГОДНІУкраїна
В їдальні Ради побилися
В їдальні Ради побилися "слуги народу" – Тищенко зчепився з Куницьким (оновлено)Влада
Скільки заплатимо за газ у липні:
Скільки заплатимо за газ у липні: "Нафтогаз" та інші постачальники оновили тарифиНовини ЖКГ

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти