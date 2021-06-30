В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19. Скільки хворих виявили

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 633 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 451 випадок більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 235 096 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 40 українців (всього – 52 340). Вилікувати вдалося 2 166 668 інфікованих (2294 – за останню добу).

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Реклама Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що "дельта"-варіант коронавірусу вже знайшли в Україні – його мутацію виявили у матері і дитини, які повернулися в Україну з Росії.

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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