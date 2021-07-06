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В Україні зростає кількість нових випадків COVID-19: дані за добу

6 липня 2021 8:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

За останню добу вдалося вилікувати понад тисячу осіб.

За останню добу вдалося вилікувати понад тисячу осіб. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за останню добу виявили 541 новий випадок інфікування коронавірусом. Це на 297 випадків більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 238 364 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 20 українців (всього – 52 504). Вилікувати вдалося 2 172 687 інфікованих (1086 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що ВООЗ заявила про поліпшення ситуації з COVID-19 у світі. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в різних країнах неоднозначна – десь спостерігається зниження, десь – зростання.

Також нагадаємо, в Україні зареєстрували COVID-вакцину Janssen. Для повної імунізації від коронавірусу досить тільки однієї дози.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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