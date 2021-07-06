В Україні зростає кількість нових випадків COVID-19: дані за добу

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

За останню добу вдалося вилікувати понад тисячу осіб. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за останню добу виявили 541 новий випадок інфікування коронавірусом. Це на 297 випадків більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 238 364 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 20 українців (всього – 52 504). Вилікувати вдалося 2 172 687 інфікованих (1086 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що ВООЗ заявила про поліпшення ситуації з COVID-19 у світі. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в різних країнах неоднозначна – десь спостерігається зниження, десь – зростання.

Також нагадаємо, в Україні зареєстрували COVID-вакцину Janssen. Для повної імунізації від коронавірусу досить тільки однієї дози.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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