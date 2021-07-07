Коронавірус в Україні. Кількість нових випадків продовжує зростати

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

За останню добу вдалося вилікувати понад тисячу осіб. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за останню добу виявили 610 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 69 випадків більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 238 974 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 22 українці (всього – 52 537). Вилікувати вдалося 2 174 353 інфікованих (1666 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що в ООН заявили, що COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму. Станом на 1 червня 29% всіх напрямків в світі повністю закриті для туризму.

Також нагадаємо, в Україні зареєстрували COVID-вакцину Janssen. Для повної імунізації від коронавірусу досить тільки однієї дози.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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