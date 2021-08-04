Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зростає. Дані за добу

Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 255 345 осіб

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 984 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 157 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 255 345 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 43 українці (всього – 53 024). Вилікувати вдалося 2 188 273 інфікованих (570 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr В тренді Чим вакцинуватися від COVID і чому виникає побочка: поради епідеміолога

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як безпечно відсвяткувати День Незалежності. Щоб свято не закінчилося лікарняним ліжком, потрібно дотримуватися правил карантину.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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