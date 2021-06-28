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Коронавірус в Україні: за добу зафіксували менше 300 випадків

28 червня 2021 8:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Рекордно мала кількість нових випадків ковіду і вдвічі більше видужали

За минулу добу, 27 червня, в Україні підтвердили 285 нових випадків COVID-19, включаючи 19 дітей.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Отже, сукупна кількість інфікованих досягла 2 234 281 людину.

Крім того, померли 9 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Тепер число летальних випадків становить 52 295.

Але при цьому одужали 723 людини. За весь час епідемії хворобу перемогли 2 163 792 українці.

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За добу провели тестів на COVID-19: 12 098 – методом ПЛР, 4 937 – експрес-тести і 2 442 – ІФА.

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Нагадаємо, що "Дельта" -варіант коронавірусу вже знайшли в Україні – його мутацію виявили у матері і дитини, які повернулися в Україну з Росії.

Наскільки це може бути небезпечним для українців і що нам тепер загрожує, читайте: "Якщо один з десяти з" Дельтою "- заразяться всі. Чи варто боятися нового штаму коронавірусу?".

Про що ще говорять в Україні та світі:

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