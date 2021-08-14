Коронавірус атакує: за добу госпіталізовано понад 600 чоловік

Медики виявили більше тисячі нових хворих Covid-19

COVID-19 в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 13 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 99, медпрацівників – 33). Це на 90 випадків більше, ніж за минулу добу.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ.



Відомо, що за добу госпіталізовано 641 людину, летальних випадків – 21, одужала – 791 людина.

За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2265217;

одужали – 2196589;

летальних випадків – 53238;

проведення ПЛР-тестів – 11652141.

Статистика захворювання. Фото: МОЗ/Facebook

Всього в світі

методом ПЛР – 24962 людина,методом ІФА – 9121 особи,експрес-тестами – 17068 людини.

Майже 206 млн 968 тис. 26 чоловік захворіли після початку пандемії (+713 тис. За попередню добу).

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Понад 4 млн 358 тис. 397 померли (+10 379), більш 185 млн 583 тис. 610 вилікувалися (+561 тис.).

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