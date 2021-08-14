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Коронавірус атакує: за добу госпіталізовано понад 600 чоловік

Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
14 серпня, 08:16
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Медики виявили більше тисячі нових хворих Covid-19
COVID-19 в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
COVID-19 в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 13 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 99, медпрацівників – 33). Це на 90 випадків більше, ніж за минулу добу.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Відомо, що за добу госпіталізовано 641 людину, летальних випадків – 21, одужала – 791 людина.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2265217;
одужали – 2196589;
летальних випадків – 53238;
проведення ПЛР-тестів – 11652141.

Статистика захворювання. Фото: МОЗ/Facebook
Статистика захворювання. Фото: МОЗ/Facebook


За добу протестовано:

методом ПЛР – 24962 людина,
методом ІФА – 9121 особи,
експрес-тестами – 17068 людини.

Всього в світі

Майже 206 млн 968 тис. 26 чоловік захворіли після початку пандемії (+713 тис. За попередню добу).

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Понад 4 млн 358 тис. 397 померли (+10 379), більш 185 млн 583 тис. 610 вилікувалися (+561 тис.).

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