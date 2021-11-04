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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус б'є рекорди. В Україні за добу зафіксували понад 27 тисяч нових випадків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
4 листопада, 08:22
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В Україні зростає кількість хворих на COVID-19 – у МОЗ опублікували останні дані
Країна наближається до піку коронавірусу
Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксували 27 377 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 3 006 463 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 699 жителів України (всього – 70 146). Вилікувати вдалося 2 479 138 інфікованих (12 464 – за останню добу).

Дані за добу
Дані за добу / Фото: Минздрав

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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