Коронавірус б'є з новою силою. В Україні за добу заразилися понад 9 тисяч людей

В Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19. За минулу добу, 23 вересня, зафіксували 9058 нових випадків коронавірусу. Це на 1192 більше, ніж добою раніше.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Усього інфекцію підтвердили у 2 379 483 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 140 жителів України (усього – 55 424). Вилікувати вдалося 2 240 388 інфікованих (2415 – за останню добу).
Як захиститися від ковіду?
За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
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