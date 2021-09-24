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Коронавірус б'є з новою силою. В Україні за добу заразилися понад 9 тисяч людей

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 вересня, 08:11
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У МОЗ опублікували невтішну статистику по ковіду – пацієнтів з коронавірусом стало ще більше
Коронавірус поширюється Україною
Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19. За минулу добу, 23 вересня, зафіксували 9058 нових випадків коронавірусу. Це на 1192 більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 379 483 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 140 жителів України (усього – 55 424). Вилікувати вдалося 2 240 388 інфікованих (2415 – за останню добу).

Коронавірус 24 вересня. Джерело: МОЗ

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

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За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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