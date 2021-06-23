Коронавірус "Дельта" проник в Україну з однієї з семи країн – РНБО

Рада національної безпеки і оборони України провела позачергове засідання на тлі виявлення в країні перших випадків індійського "Дельта"-штаму коронавірусу.
Про це повідомили в пресслужбі РНБО.
23 червня Рада обговорила заходи протистояння мутованій інфекції. Зокрема, було вирішено:
- ввести додаткові ефективні протиепідемічні заходи;
- прискорити темпи вакцинації і забезпечити її доступність, особливо для літніх людей, які є вразливою групою;
- активізувати інформаційну та просвітницьку роботу серед населення про необхідність застосування засобів індивідуального захисту, важливість та безпеку імунопрофілактики.
"За словами фахівців, важливим є раннє виявлення штаму "Дельта", посилення якісного відстеження контактних осіб, посилення лабораторної складової для виявлення нового штаму "Дельта" коронавірусу SARS-CoV-2 та інших різновидів мутацій цього вірусу" , – зазначили в РНБО.
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав держоргани вжити всіх необхідних заходів для захисту здоров'я громадян та забезпечити ефективне функціонування медичної системи.
Допускається, що до України "Дельта"-вірус міг потрапити з однієї з семи країн: Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, Польщі, Румунії чи Словаччини.
Як уже повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, на тлі виявлення перших випадків індійського штаму в Україні посилять карантин.
Крім того, через поширення цієї інфекції МЗС закликав українців поки що відкласти всі поїздки до Росії, Великої Британії, Португалії та Індії.
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