Коронавірус дістався і до дітей: в Україні новий антирекорд

Захворюваність серед дітей є найвищою за весь час пандемії

В Україні рекордна кількість СOVID-заражень серед дітей. Колаж: "Сьогодні"

В Україні захворюваність на COVID-19 серед дітей та молоді перевищила максимальні значення за весь час пандемії. Кількість СOVID-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Про це говориться у звіті на сайті НАН.

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"Захворюваність серед дітей є найвищою за весь час пандемії, а інтенсивність їх госпіталізації наближається до абсолютних максимумів", – йдеться в звіті.

Вікова структура випадків хвороби і госпіталізацій за тиждень у розрахунку на 100 тис. населення відповідної вікової категорії

Нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях 0-9 і 10-19 років перевищила максимальні значення за весь час пандемії, хоча кількість госпіталізацій досі нижча від такого максимуму.

Вікові категорії хворих і частка летальних випадків (застосовано 7-денне усереднення)

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Вікові категорії хворих, що потребували госпіталізації, та лікарняна летальність за даними ЦГЗ МОЗ України (застосовано 7-денне усереднення)

Україна увійшла до п'ятірки країн у світі за смертністю від коронавірусу

Раніше ми повідомляли, що у всьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нові випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн у світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.

Всього 6745 осіб в світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці в світі і на третьому – в Європі.

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Зокрема, 11 жовтня в США – 84 154 зараження, у Великій Британії – 38 520, в Туреччині – 33 860.

А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.

Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.

Найгірша ситуація в наступних областях:

Донецьк – зайняті 2233 з 2999 ковідних ліжок (74,5%),

Запорізька – зайняті 1793 з 2582 ліжок (69,4%),

Харківська – зайняті 3159 з 4584 ліжок (68,9%).

На Кіровоградщині зафіксовано найнижчий показник заповнювання ковідних відділень в Україні – 22,6% (в лікарні 181 особа).

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