Коронавірус йде на спад? Скільки хворих виявили в Україні

За останню добу в країні зафіксували більше тих, хто одужав, ніж захворів

В Україні за останню добу виявили 756 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє МОЗ.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні інфекцію підтвердили у 2 233 546 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 35 осіб (загалом – 52 269 українців). Водночас подолали коронавірусну інфекцію 1 835 хворих (2 161 972 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що коронавірус "Дельта" потрапив в Україну з однієї з семи країн. Рада нацбезпеки встановила три заходи протистояння інфекції, що мутувала.

Також нагадаємо, в липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин відтермінують, оскільки це дуже великий обсяг.

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