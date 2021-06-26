Коронавірус йде на спад? Скільки хворих виявили в Україні

В Україні за останню добу виявили 756 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні інфекцію підтвердили у 2 233 546 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 35 осіб (загалом – 52 269 українців). Водночас подолали коронавірусну інфекцію 1 835 хворих (2 161 972 – за останню добу).
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Раніше ми повідомляли, що коронавірус "Дельта" потрапив в Україну з однієї з семи країн. Рада нацбезпеки встановила три заходи протистояння інфекції, що мутувала.
Також нагадаємо, в липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачання вакцин відтермінують, оскільки це дуже великий обсяг.
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