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Коронавірус йде на спад. В Україні за добу виявили понад тисячу нових випадків

11 червня 2021 8:19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Україні поліпшується ситуація з коронавірусом, за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані МОЗ

В Україні за останню добу виявили 1603 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 182 випадки менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 221 427 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 70 українців (всього – 51 577). Вилікувати вдалося 2 120 780 інфікованих (5583 – за останню добу).

Читайте також: Польща масово вакцинує українців на кордоні: як це відбувається

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Віктор Ляшко хоче продовжити карантин в Україні на все літо. За словами міністра, коронавірус у країні ще не подолали, тому відповідна пропозиція надійде уряду.

Також нагадаємо, вся Україна стала "зеленою". МОЗ оновив зони карантину.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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