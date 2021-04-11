Коронавірус йде на схід. Які регіони в антилідерах щодо хворих на COVID-19

За минулу добу, 10 квітня, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусузафіксували в Дніпропетровській і Харківській областях – понад тисячу нових хворих.
Про це йдеться на сайті РНБО.
Кількість захворювань в регіонах за минулу добу:
- м. Київ – 697 випадків;
- Вінницька область – 143;
- Волинська область – 292;
- Дніпропетровська область – 1333;
- Донецька область – 839;
- Житомирська область – 434;
- Закарпатська – 138;
- Запорізька область – 279;
- Івано-Франківська область – 110;
- Київська область – 659;
- Кіровоградська область – 207;
- Луганська область – 72;
- Львівська область – 720;
- Миколаївська область – 416;
- Одеська область – 623;
- Полтавська область – 297;
- Рівненська область – 277;
- Сумська область – 638;
- Тернопільська область – 410;
- Харківська область – 1374;
- Херсонська область – 312;
- Хмельницька область – 811;
- Черкаська область – 349;
- Чернівецька область – 193;
- Чернігівська область – 489.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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