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Коронавірус йде на схід. Які регіони в антилідерах щодо хворих на COVID-19

11 квітня, 09:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У Києві 697 нових випадків

За минулу добу, 10 квітня, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусузафіксували в Дніпропетровській і Харківській областях – понад тисячу нових хворих.

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Про це йдеться на сайті РНБО.

Кількість захворювань в регіонах за минулу добу:

  • м. Київ – 697 випадків;
  • Вінницька область – 143;
  • Волинська область – 292;
  • Дніпропетровська область – 1333;
  • Донецька область – 839;
  • Житомирська область – 434;
  • Закарпатська – 138;
  • Запорізька область – 279;
  • Івано-Франківська область – 110;
  • Київська область – 659;
  • Кіровоградська область – 207;
  • Луганська область – 72;
  • Львівська область – 720;
  • Миколаївська область – 416;
  • Одеська область – 623;
  • Полтавська область – 297;
  • Рівненська область – 277;
  • Сумська область – 638;
  • Тернопільська область – 410;
  • Харківська область – 1374;
  • Херсонська область – 312;
  • Хмельницька область – 811;
  • Черкаська область – 349;
  • Чернівецька область – 193;
  • Чернігівська область – 489.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні вже почалася кампанія з вакцинації населення. Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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