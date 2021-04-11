Коронавірус йде на схід. Які регіони в антилідерах щодо хворих на COVID-19

За минулу добу, 10 квітня, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусузафіксували в Дніпропетровській і Харківській областях – понад тисячу нових хворих.

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Про це йдеться на сайті РНБО.

Кількість захворювань в регіонах за минулу добу:

м. Київ – 697 випадків;

Вінницька область – 143;

Волинська область – 292;

Дніпропетровська область – 1333;

Донецька область – 839;

Житомирська область – 434;

Закарпатська – 138;

Запорізька область – 279;

Івано-Франківська область – 110;

Київська область – 659;

Кіровоградська область – 207;

Луганська область – 72;

Львівська область – 720;

Миколаївська область – 416;

Одеська область – 623;

Полтавська область – 297;

Рівненська область – 277;

Сумська область – 638;

Тернопільська область – 410;

Харківська область – 1374;

Херсонська область – 312;

Хмельницька область – 811;

Черкаська область – 349;

Чернівецька область – 193;

Чернігівська область – 489.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні вже почалася кампанія з вакцинації населення. Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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Відзначимо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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