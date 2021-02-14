Коронавірус, підсумки тижня: зростання заражень, адаптивний карантин і старт вакцинації

Цього тижня прозвучали, схоже, найоптимістичніші новини з початку пандемії COVID-19 в Україні. Зокрема, що як мінімум 38% українців уже набули імунітету проти коронавірусу, і що вже наступного тижня планується старт вакцинації.

Рівень захворюваності зростає

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За минулий тиждень виявили 26 294 нові випадки зараження коронавірусом, померло 733 українців, одужало 41 255 людей.

За даними Міністерства охорони здоров'я, починаючи з 8 лютого в Україні на лікарняний режим лікування прийняли 11 521 людину.

Порівняймо ці дані з минулим тижнем:

Кількість заражень зросла на 900 осіб.

осіб. Число пацієнтів, які одужали зменшилося більш ніж на 13 тисяч (проте це ще і пов'язано зі зниженням інфікування під час жорсткого карантину), а ось госпіталізованих – тільки на 105 .

(проте це ще і пов'язано зі зниженням інфікування під час жорсткого карантину), а ось госпіталізованих – тільки на . І на 157 знизилася кількість померлих від коронавірусу українців.

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Загалом COVID-19 знову набирає темпи поширення в Україні. І вже наступного тижня ми можемо повернутися до адаптивного карантину, коли регіони розділять на зони залежно від рівня захворюваності на коронавірус.

Приємна-небезпечна помилка

Повернімося до інформації про те, що 45% українців і самі "не помітили", як набули імунітету до COVID-19.

Експерти закликають розуміти, що йдеться лише про громадян, які звернулися в лабораторії, проте не про всіх українців. Тому "радісні" цифри виявилися нічим іншим, як нагадуванням, наскільки вірус близький до кожного з нас.

І, на жаль, медицина поки що не може точно передбачити наслідків вашої індивідуальної зустрічі з COVID-19.

"Можливо, тільки чхатимете, а можливо, опинитеся в реанімації із трубкою в горлі", – припустив лікар і кандидат медичних наук Андрій Роханський.

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Сценарії, які вас задовольнять

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Якщо ж ви встигнете вакцинуватися до того, як зустрінетесь із COVID-19, події, найімовірніше, розгортатимуться за одним із трьох сценаріїв:

зовсім не захворієте;

недуга протікатиме безсимптомно, і ви її не помітите;

матимете легку форму хвороби, без ускладнень.

Крім того, у вас з'явиться можливість вільного пересування Європою. А ось не щепленим від COVID-19 громадянам у поїздках за кордон відмовлятимуть, нагадав Володимир Зеленський.

Завтра стартує вакцинація

Україна домовилася про постачання препаратів від чотирьох виробників: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax. І початок вакцинації поки що тільки окремих категорій громадян запланували на 15 лютого.

Pfizer (США). Ефективність – 95%. Може захищати навіть від тяжких випадків COVID-19. Препарат можна застосовувати з 16 років. Найближчими днями в Україну надійде 117 тисяч доз. США пообіцяли надати спецобладнання, що забезпечує зберігання вакцини за екстремально низьких температур – від -70 до -80 градусів.

(США). Ефективність – 95%. Може захищати навіть від тяжких випадків COVID-19. Препарат можна застосовувати з 16 років. Найближчими днями в Україну надійде 117 тисяч доз. США пообіцяли надати спецобладнання, що забезпечує зберігання вакцини за екстремально низьких температур – від -70 до -80 градусів. Sinovac (Китай). Поки що немає точних даних про ефективність (виявилася майже на 30% нижчою, ніж заявили спочатку). Навіть якщо не стримає розвиток хвороби, то забезпечить її легкий перебіг. Препарат можна застосовувати для масової вакцинації .

(Китай). Поки що немає точних даних про ефективність (виявилася майже на 30% нижчою, ніж заявили спочатку). Навіть якщо не стримає розвиток хвороби, то забезпечить її легкий перебіг. Препарат . AstraZeneca (Велика Британія/Швеція). Ефективність після введення першої дози – 76%, після другої – 82%. Імунізація має відбуватися у два етапи з інтервалом у 8-12 тижнів. Випробування щодо придатності препарату для дітей розпочнуться цього місяця. Водночас деякі країни заборонили застосовувати вакцину AstraZeneca людям після 55 років .

(Велика Британія/Швеція). Ефективність після введення першої дози – 76%, після другої – 82%. Імунізація має відбуватися у два етапи з інтервалом у 8-12 тижнів. Випробування щодо розпочнуться цього місяця. Водночас деякі країни . Novavax (США). Ефективність – 89,3%. Препарат уводитимуть тільки дорослим. Дію вакцини на пацієнтах до 18 років поки що не дослідили.

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Обережно! Шахраї!

Не вірте людям, які вже зараз пропонують зробити щеплення платно! Це ошуканці. Вакцинація українців відбуватиметься згідно із планом МОЗ.

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А кому не слід вакцинуватися від COVID-19 або варто почекати зі щепленням – дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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