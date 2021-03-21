Коронавірус, підсумки тижня: зростання заражень, посилення карантину і паспорти вакцинації

В Україні кожного дня все більше людей хворіє на COVID-19. Через це в країні почали посилювати карантин. Але такі рішення ухвалює не Кабмін чи МОЗ, а місцева влада.

Рівень захворюваності стабільно зростає

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За минулий тиждень, з 15 по 21 березня, виявили 78 815 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1508 українців, а одужали 31 842.

Лише за останню добу виявили 11 145 нових випадків інфікування коронавірусом. Примітно, що в Україні кожного дня зростає смертність.

В Україні посилили карантин

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило нові карантинні зони. "Червону зону" розширили до семи регіонів: Київ, Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська області.

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Після погіршення ситуації і різким, але стабільним зростанням кількості випадків у країні вирішили посилити карантин. Рішення самостійно приймають представники місцевої влади.

Рішення про посилення карантину ухвалили:

Полтава – там тимчасово припиняють роботу театрів, закривають музеї та бібліотеки;

– там тимчасово припиняють роботу театрів, закривають музеї та бібліотеки; Київ – у столиці ввели обмеження "червоної зони" карантину. Вони будуть діяти три тижні – з 20 березня;

– у столиці ввели обмеження "червоної зони" карантину. Вони будуть діяти три тижні – з 20 березня; Львів – не працюють заклади культури, заклади громадського харчування, ТРЦ тощо. Обмеження ввели на 9 днів.

– не працюють заклади культури, заклади громадського харчування, ТРЦ тощо. Обмеження ввели на 9 днів. Харківська область – там школи перевели на дистанційну форму навчання, крім 1-4 класів;

– там школи перевели на дистанційну форму навчання, крім 1-4 класів; Дніпропетровська область – область ввела обмеження "помаранчевої зони" карантину.

– область ввела обмеження "помаранчевої зони" карантину. Київська область – влада ввела обмеження і "помаранчевої", і "червоної зони", але не повністю.

– влада ввела обмеження і "помаранчевої", і "червоної зони", але не повністю. Хмельницька область – там так званий лайт-локдаун. В області ввели ряд обмежень, але вони не надто суворі. Влада обіцяла стежити за ситуацією і в разі потреби посилити карантин.

– там так званий лайт-локдаун. В області ввели ряд обмежень, але вони не надто суворі. Влада обіцяла стежити за ситуацією і в разі потреби посилити карантин. Одеська область теж потрапила в "червону зону" карантину, але обмеження вводити не поспішає.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей потрапить у "червону зону" карантину. Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом РНБО проведе засідання щодо локдауну в Україні.

Вакцинація населення

В Україні з початку кампанії вакциновано 108 310 осіб. Лише за минулу добу, 20 березня, вакцинували 3968 осіб. Крім того, на сьогодні в лист очікування вакцинації від COVID-19 записався 305 281 українець. Вакцинують в кілька етапів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця квітня Україна отримає майже 4 млн доз вакцини. Цікаво, що вже в квітні Україна отримає першу партію COVID-вакцини Pfizer.

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Водночас у світі все більше країн відмовляються від вакцини AstraZeneca. Це відбувається на тлі нових повідомлень про смерті після щеплення цим препаратом. Україна не має наміру відмовлятися від вакцини CoviShield від компанії AstraZeneca, постачання нової партії цього препарату з Індії очікують вже наприкінці березня.

На цьому тижні Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 5247, яким знімається відповідальність з виробників вакцин від COVID-19 за наслідки щеплень. Правила диктують самі фармацевтичні компанії. Така норма вже діє в Сполучених Штатах та Євросоюзі. Однак у них вже був фонд з грошима на компенсації громадянам за можливі наслідки.

Паспорти вакцинації

Європейська комісія пропонує створити Цифровий зелений сертифікат для безпечного і вільного пересування всередині ЄС під час пандемії COVID-19. Україна також збирається видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу. Це підтвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію є дійсним, якщо вакцину, яка використовується, затвердила Всесвітня організація охорони здоров'я. Ця норма прописана в міжнародних медико-санітарних правилах, якими керуються всі держави – члени ВООЗ. Затвердили: Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford University.

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