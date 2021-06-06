Коронавірус, підсумки тижня. Нова AstraZeneca і старт роботи центрів вакцинації у великих містах

У країні виявили 13 045 нових випадків коронавірусної хвороби, усі регіони України перебувають у "жовтій" епідеміологічній зоні, а багато хто вже готовий перейти в "зелену"

Україна активно бореться з коронавірусом. У країні повним ходом йде вакцинація, а за останній тиждень її темпи зросли в рази. Незважаючи на те що вся країна перебуває в "жовтій" епідеміологічної зоні, більшість областей готові до переходу в "зелену".

Рівень захворюваності знизився

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За минулий тиждень, з 31 травня по 6 червня, в Україні зафіксували 13 045 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: минулого тижня виявили 18 951 хворого. Темпи зараження поступово знижуються. Через це стали закривати COVID-відділення.

У країні за останній тиждень одужали 57 080 осіб, а померли 710. У цілому за час пандемії в Україні на ковід захворіли 2 214 517 осіб.

Як проходить вакцинація

З початку кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали 1 дозу 1 216 600 людей, 2 дози – 146 664 людини. Всього зробили 1 363 264 щеплення. А в лист очікування вакцинації станом на 6 червня записалися 640 914 осіб.

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Лише за останню добу, 6 червня, 40 101 людину вакцинували проти COVID-19. З них одну дозу отримали 39 229 людей, дві дози – 872.

В Україні вакцинують другою дозою вчителів-участників ЗНО / Фото: Flickr

Імунізація педагогів і відкриття центрів вакцинації

У столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їм робитимуть щеплення вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров'я. Так, нині визначено 17 пунктів вакцинації в навчальних закладах, розміщених у всіх районах столиці.

Крім того, у Києві працює центр в МВЦ, біля метро "Лівобережна". Місцева влада повідомила, що вакцини там достатньо і зроблять щеплення всім, кому встигнуть. Там вакцинують в два потоки – живу чергу і тих, кому прийшла смс з конкретним часом. Люди в суботу, 5 червня, займали чергу з 5-ї ранку.

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І в Києві, і у Львові в центрах вакцинації є невеликі черги в декілька десятків людей. Фото: "Сьогодні" В тренді Україна знову накриє дощовий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

В Одесі центри вакцинації проти коронавірусної хвороби відкрили в школі та торговельних центрах. Вони відкрилися 6 червня. Цього ж дня центр вакцинації запрацював у Рівному. А в Тернополі незабаром відкриють тимчасовий центр вакцинації від ковіду. Він буде працювати у вихідні дні.

Зазначимо, що в центрах вакцинації щеплення можуть отримати люди, які записалися в лист очікування в застосунку "Дія". Пріоритет матимуть люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями. Українців вакцинують препаратом Coronavac.

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Реєстрація вакцини

В Україні зареєстрували вакцину від коронавірусної хвороби компанії AstraZeneca європейського виробництва для екстреного медичного застосування. Препарат створив Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. Препарат виробляють в Італії.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила компанія Sinovac. Цю вакцину внесли в екстрений список медичних препаратів. А схвалення Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплень цим препаратом.

Вакцина CoronaVac в "Борисполі" / Фото: Сьогодні

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