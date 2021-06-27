Коронавірус, підсумки тижня. Індійський дельта-штам вже в Україні і збільшення темпів вакцинації

В країні виявили 4150 нових випадків коронавірусу, а в Україні зафіксували два перші випадки нового штаму

Україна активно бореться з коронавірусом, але не дивлячись на вакцинацію українців та карантинні обмеження в Україні зафіксували перші випадки індійського COVID-19 типу "Дельта".

Рівень захворюваності

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За минулий тиждень, з 21 по 27 червня, в Україні зафіксували 4150 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше виявили 5965 хворих ковідом.

У країні за останній тиждень одужали 10 929 осіб, а померли 254. У цілому за час пандемії в Україні ковідом захворіли 2 233 996 людей.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 893 839 людей з них отримали 1 дозу – 1 893 837 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози – 572 298 осіб. Всього проведено 2 466 135 щеплень. Станом на 26 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 745 687 осіб.

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На цьому тижні почалася вакцинація співробітників українських компаній, які мають в своєму штаті понад 50 людей, які бажають зробити щеплення.

Центри імунізації

У шести областях України досі не відкрилися центри масової вакцинації від коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль особисто дав доручення Міністерству розвитку громад і територій відкрити їх.

У Києві припинили онлайн-запис на вакцинацію в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) через великий ажіотаж. Охочих зробити щеплення було так багато, що місця розібрали за півдня. Але, громадяни, які не були в електронному списку, можуть імунізуватися в порядку живої черги.

На цьому тижні стало відомо, що в липні в Україну сумарно надійде 7,7 млн доз вакцин проти коронавірусу. З них 5,325 млн доз – вакцини Coronavac.

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А в Міністерстві охорони здоров'я тим часом заспокоїли українців. Незважаючи на те що вакцина від CoronaVac компанії Sinovac Biotech, якою зараз прищеплюють в Україні, поки не схвалена в Європейському Союзі, але вона визнана ВООЗ, тому рішення про в'їзд українців, вакцинованих цим препаратом, кожна європейська держава приймає самостійно.

Новий штам коронавірусу

В Україні почали підготовку до боротьби з дельта-штамом. Він в 1,6 разів більше агресивний, ніж вже добре нам відомі. ВООЗ зафіксувала випадки зараження "індійським" дельта-штамом вже в 92 країнах світу, в тому числі і в Україні.

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Два перші випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Інфікованих госпіталізували, їхній стан стабільний.

Через перші випадки нового штаму уряд підтримав впровадження певних обмежень, а саме часткове закриття кордонів.

"Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або тим, хто перебував на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту", – повідомили в прес-службі МОЗ.

Відзначимо, що нова і трохи змінена версія варіанту "Дельта" поширюється в ряді країн, включаючи Великобританію, США та Індію.

Цей штам, який викликав значну увагу світової преси, називається B.1.617.2.1 або AY.1 – для стислості "Дельта+" – є версією варіанту "Дельта", вперше виявленого в Індії.

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