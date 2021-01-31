Коронавірус, підсумки тижня: зростання кількості госпіталізацій і наближення вакцинації

Схоже, поки непереможний і неконтрольований – саме такі висновки про COVID-19 зробили експерти ВООЗ. Поширення коронавірусу не зможе зупинити навіть масштабна вакцинація, упевнені вони. І світу не позбутися COVID-19 у 2021 році. У цьому ВООЗ не сумнівається.

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Крім того, є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція з'являтиметься знову і знову, як кір наприклад.

З яким успіхом просувалася боротьба з COVID-19 на цьому тижні в Україні, вивчайте за допомогою інфографіки:

Отже, за минулий тиждень виявили 27 643 нові випадки зараження коронавірусом, померло 846 українців, одужало 71 270 людей.

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Зауважимо, пацієнтів, які одужали, порівняно з минулим тижнем менше – на 10 284, а госпіталізованих, навпаки, побільшало – на 442 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, починаючи з 25 січня в Україні на лікарняний режим лікування прийняли 12 210 людей.

Хворійте тільки в себе вдома/у країні

Утім, навчитися контролювати коронавірус, як і інші інфекційні захворювання, людству цілком під силу. Без негативного тесту на COVID-19/паспорту вакцинації вже неможливо відвідати цивілізовану країну.

На жаль, зважаючи на свіжу статистику, тільки 39% українців мріють повернутися до звичайного життя, з усіма його радощами спілкування та поїздками. За даними Харківського інституту соцдосліджень, саме стільки громадян нашої країни готові вакцинуватися від COVID-19.

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Тим часом план імунізації передбачає надання безплатних послуг усім українцям. Першим щеплення зроблять вразливим категоріям населення:

медикам;

мобільним групам;

літнім людям.

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"І державних коштів вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації", – запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Раніше ми розповідали, як організм переносить щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, масова вакцинація українців від коронавірусної хвороби розпочнеться у травні.

Кореспондентка "Сьогодні" поспілкувалася у США з лікарем, який зробив щеплення вакциною Moderna:

Відео: Сьогодні

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