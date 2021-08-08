Коронавірус, підсумки тижня. Нові правила в'їзду в Україну і "плюшки" вакцинованим

В Україні 5617 нових випадків коронавірусу і повним ходом йде вакцинація населення – а в США звинувачують Китай у витоку

Тепер при перетині українського кордону обов'язковою стане самоізоляція, але є винятки / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні зростає кількість хворих коронавірусом. На тлі цього з'явилися чутки про новий локдаун, але влада вже пояснила, що на даному етапі немає передумов до запровадження локдауну в країні, але карантин Кабмін продовжить. А в Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях один з епідеміологічних показників не в межах норми – вони не відповідають критеріям "зеленої" зони.

Рівень захворюваності

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За минулий тиждень, з 2 по 8 серпня, в Україні зафіксували 5617 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше було 4819 хворих COVID-19. А за час пандемії захворіли в загальному 2 259 151 людина.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози – 2 381 190 людей. Всього проведено 6 487 273 щеплень.

Що відбувається в пунктах вакцинації?

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У п'ятницю, 6 серпня, в міжнародному аеропорту "Київ" відкрили пункт вакцинації проти COVID-19. Там будуть прищеплювати вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Вакцинувати пасажирів будуть в порядку живої черги, а працювати він найближчим часом буде, з 6 по 8 серпня, з 17:00 до 22:00.

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Цікаво, що вакциновані в центрі масової вакцинації в ТРЦ Blockbuster Mall, можуть за щеплення отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар". А в Дніпрі місцева влада обіцяє вакцинованим проти коронавірусу жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Квитки дадуть на матчі клубу на НСК "Олімпійський" / Фото: колаж "Сьогодні"

Нові правила в'їзду в Україну

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В Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція. Нова норма, яка повинна запобігти поширенню в Україні коронавірусу COVID-19, має виключення.

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Нові правила почнуть діяти з п'ятого серпня/Фото: колаж "Сьогодні"

Походження коронавірусу

У США звинувачують Китай у витоку коронавірусу – головний республіканець Комітету з міжнародних справ Палати представників Мак Маккол стверджує, що нібито є докази, що коронавірус просочився з лабораторії Уханьского інституту вірусології, а версію епіцентру його поширення з ринку – спростовує.

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В руках американських спецслужб нібито опинився гігантський каталог досліджень китайських вірусологів в Ухані, який містить "генетичні схеми" вірусів. До їх аналізу вже залучені суперпотужні комп'ютери Міністерства енергетики США.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта