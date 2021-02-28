Коронавірус, підсумки тижня: нові випадки стрімко ростуть, а вакцинація "дає збої"

В Україні стартувала вакцинація препаратом Covishield. Всього в першій партії було привезено 500 тис. доз вакцини і за перші два дні щеплення зробили 1 338 чоловік.

Рівень захворюваності стабільно зростає

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За минулий тиждень виявили 43 393 нові випадки зараження коронавірусом, померли 879 українців, а одужали 23 950 чоловік.

За даними Міністерства охорони здоров'я, починаючи з 22 лютого в Україні на лікарняний режим лікування прийняли 17 284 людини.

Порівняємо ці дані з минулим тижнем:

Кількість заражень зросла на 10 075 чоловік.

чоловік. Число пацієнтів, які одужали зменшилася більш ніж на 7 822 людини.

людини. І на 106 зросла кількість померлих від коронавіруса українців.

Адаптивний карантин в Україні

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В Україні з 24 лютого почав діяти адаптивний карантин з поділом країни на зони в відповідністю з рівнем епідеміологічної небезпеки – після місяця перебування в помаранчевій зоні майже вся країна переходить в жовту.

Нові карантинні обмеження триватимуть до 30 квітня.

Детальніше про те, які регіони потрапили в червону зону, читайте в матеріалі "Сьогодні".

Вакцинація в Україні

Також 24 лютого розпочався вакцинація в Україні. Першими щеплення від небезпечної хвороби отримали лікарі Черкаської обласної лікарні, потім до процесу підключилися й інші обласні центри.

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Першим в Україні щеплення від COVID-19 отримав Євген Горенко – лікар-реаніматолог з Черкас, який працює в ковідном відділенні обласної лікарні.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна може взяти участь в клінічних випробуваннях індійського спрею проти коронавіруса.

Стало відомо, що препарат Covishield виготовляють на індійському заводі сироватки крові. Це один з найбільших виробників вакцин в світі. Саме він отримав ліцензію на виробництво шведсько-британського препарату AstraZeneca.

Виявляється, що частина вакцини від коронавіруса, якою щеплюють в Україні, утилізують. Як розповіла сайту "Сьогодні" інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко, утилізувати кілька доз доводиться через короткий термін зберігання.

Чому медики не роблять щеплення від коронавіруса

Одна з найпоширеніших причин відмови медиків від вакцинації то, що багато хто з них вже перехворіли. Про це самі працівники сфери охорони здоров'я розповідають в ексклюзивній статті Лікарі в Україні відмовляються вакцинуватися від COVID-19 – медики пояснили чому.

Як говориться в статті – у щеплених піднялася температура, був головний біль і біль у місці уколу.

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Після початку вакцинації від коронавіруса препаратом Covishield в Україні зафіксовані перші випадки з побічними ефектами. При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що там нічого серйозного. За його словами, один випадок "побочки" від вакцинації був зафіксований в Чернігівській області та шість – у Черкаській.

Дивіться відео – про "побічні" ефекти вакцини:

Відео: Сьогодні

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