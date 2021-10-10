Коронавірус, підсумки тижня. Новий "рекорд" по ковіду, обов'язкова вакцинація і посилення карантину

Серед нових пацієнтів з ковідом все більше важких хворих – медики не встигають приймати на госпіталізацію українців

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні фіксують все більше випадків коронавірусу, багатьох пацієнтів відразу везуть у лікарню у важкому стані. Станом на 10 жовтня 16 областей вже не відповідають "жовтій зоні" карантину.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, як змінилася ситуація з ковідом за тиждень.

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Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 3 по 10 жовтня, в Україні зафіксували 86 068 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння, тижнем раніше цей показник становив 62 792, а два тижні тому – взагалі удвоє менше – 41 751.

Джерело: МОЗ

Також 7 жовтня був найбільший показник по ковіду за цей сезон – 16 362. При цьому за весь час пандемії COVID-19 захворіли вже 2 541 257 людей.

Вакцинація

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 529 596 українців, з них отримали одну дозу 7 529 594 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 115 249 людей. Усього медики зробили 13 644 843 щеплення.

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Джерело: МОЗ

Крім того, МОЗ затвердив перелік професій, для яких є обов'язковим вакцинація від COVID-19. Це працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, в тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу і форми власності.

Що твориться у лікарнях?

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова реанімація переповнена хворими на ковід. Четверо пацієнтів знаходяться в украй важкому стані.

Зараз у ковід-відділенні лежать три сім'ї з важкими формами COVID-19 – їх розселили по різних палатах, щоб ті не бачили страждань один одного.

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А у Львові помітили чергу зі швидких біля ізолятора для COVID-хворих. Вранці 5 жовтня у стаціонарі вже 409 підтверджених випадків COVID-19. Тим часом у дитячій лікарні "Охматдит" знаходиться рекордна кількість дітей з COVID-19 – 41.

Фото черзі зі швидких біля ізолятора для COVID-хворих. Фото: Христини Каспшушак

В Одесі крім того, що не вистачає місць для пацієнтів, у лікарнях недостатньо медиків для лікування пацієнтів з ковідом.

Пацієнтів госпіталізують у чотири лікарні: міську інфекційну лікарню і відділення міської лікарні №5 на вул. Троїцькій і Лідерсівському бульварі. Діти надходять у дитячу лікарню №3, вагітні та породіллі – у пологовий будинок №2.

В Олександрівській лікарні Києва автомобілі швидкої з COVID-пацієнтами змушені були стояти по кілька годин біля приймальні. У черзі стояли тільки хворі із середньою тяжкістю COVID – важких відразу пропускали в реанімацію.

Карантин в Україні

Станом на 10 жовтня усі області знаходяться у "жовтій зоні" карантину, однак показники більшості регіонів вже відповідають "помаранчевій зоні".

Які області можуть стати "помаранчевими":

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська.

Через зростання захворюваності у Львові місцева влада вирішила посилити карантин з 18 жовтня. Які правила введуть:

Усі школи перейдуть на "дистанційку";

Планові операції скасують;

Обмежать розважальні масові заходи.

А в Мелітополі і Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавірусу пасажирів. Перевіряти сертифікати будуть поліцейські і працівники Держпродспоживслужби.