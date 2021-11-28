Коронавірус, підсумки тижня. Новий штам "Омікрон" та масова вакцинація дітей

В Україні знизилася захворюваність COVID-19, при цьому з'явилася нова загроза – штам "Омікрон", який може бути небезпечнішим за "Дельту"

Яка ситуація з коронавірусом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останній тиждень зафіксовано майже 90 тисяч нових випадків коронавірусу. "Жовта зона" карантину розширилася, і тепер там п'ять регіонів. Тим часом українців лякають новим штамом вірусу "Омікрон".

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація із коронавірусом в Україні за останні сім днів.

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Рівень захворюваності

Минулого тижня, з 22 по 28 листопада, в Україні зафіксували 89 080 нових випадків зараження коронавірусом. Це менше, ніж у попередні тижні. Для порівняння: тижнем раніше цей показник становив 115 304, а перед цим – 142 206.

Коронавірус в Україні. Дані МОЗ

Минулої доби, 27 листопада, в Україні зафіксовано 7483 нових випадків COVID-19 (захворіло дітей – 774, медпрацівників – 105). Вчора найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у таких регіонах:

у Києві (549);

Дніпропетровській (698);

Вінницькій (548);

Київській (433);

Запорізькій (415) областях.

Новий штам "Омікрон"

Світом поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Випадки вже зафіксували щонайменше у восьми країнах. В Україні про появу нового штаму поки що не говорять.

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Чим небезпечний новий штам?

У кілька разів заразніше "Дельти";

Більш стійкий до вакцин;

Велика кількість мутацій.

"Я можу сказати, що потенційно цей штам може виявитися ще гіршим за "Дельту", до якого відразу поставилися не дуже серйозно. Але позбавити наслідків допоможе вакцинація. Щонайменше двома дозами", – сказав професор імунології Денні Альтман.

Новий штам, який активно почав розповсюджуватись у країнах Африки, призводить до повторного зараження ковідом, заявляють вчені.

Через це Європейський центр із профілактики та контролю захворювань порекомендував урядам ввести бустерну дозу для осіб віком 40 років і більше.

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Вакцинація в Україні

У МОЗ уточнили, що в Україні вчора вакцинували 139 476 людей проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 353 особи, повністю імунізовані – 96 123 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 13 289 463 особи, з них отримали одну дозу – 13 289 461 людина, повністю імунізовано та отримали дві дози – 10 904 799 людей.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вводити бустерну дозу вакцини українцям поки що зарано. Це стане доцільним після того, як мінімум 50% мешканців країни будуть щеплені двома дозами.

Крім того, в Україні повний курс щеплення від COVID-19 пройшли 70 тис. дітей. Місяць тому вакцинуватися дозволили всім дітям віком від 12 років, і щеплення почали робити масово.

Що з карантином?

28 листопада в Україні розширилася "жовта зона". Наразі їй відповідають 5 областей. У "помаранчевій зоні" зараз лише Полтавська область.

"Червона зона"

м. Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

"Жовта зона"

Тернопільська,

Кіровоградська,

Закарпатська,

Чернівецька,

Харківська.

При цьому спочатку у Львові учні 5-11 класів із 22 листопада продовжили навчання у очному форматі. Також у місті скасували частину й інших правил. Однак незабаром комісія ТЕБ та НС продовжила жорсткий карантин у місті до 13 грудня.

Для бізнесу у "жовтій зоні" запровадили жорсткі обмеження

Вже з 1 грудня бізнес в Україні не зможе самостійно обирати модель своєї роботи у "жовтих зонах" карантину.

З першого дня зими відвідувати громадські заклади у населених пунктах "жовтої зони" можна буде лише тим, хто отримав хоча б одне щеплення від коронавірусу та має відповідний сертифікат.

Хто втратить роботу через відсутність COVID-сертифіката

З 9 грудня в Україні розпочнеться друга хвиля усунення нещеплених працівників. Влада розширила список організацій, співробітники яких мають обов'язково вакцинуватись.

Яких працівників додали до списку:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ та організацій, що включені до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 № 83.

Що відбувається у лікарнях

Хоча ситуація з коронавірусом покращується, у деяких лікарнях досі багато пацієнтів.

Наприклад, у лікарні Дніпра хворі лежать прямо у їдальні медустанови.

"Лежимо в їдальні всі разом, чоловіки, жінки, які тільки поступили, вже майже вилікувалися. Включили опалення, яке так шпарить, що дихати ще важче, рятує тільки кисень. Персонал, якому дуже вдячний, працює на розрив", – поділився один із пацієнтів Максим.

Тим часом лікар Євген Комаровський заявив, що число померлих від коронавірусу протягом доби треба однозначно множити на два.