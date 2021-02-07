Коронавірус, підсумки тижня: погіршення ситуації на Заході та запис на вакцинацію

Поки країни ЄС вибухають протестами через жорсткі обмеження, які нищать бізнес, Україна продовжує погойдуватися на хвилях адаптивного карантину.
Простежте за інфографікою, як було з COVID-19 у нашій країні цього тижня:
Отже, виявили 25 394 нові випадки зараження коронавірусом, померло 890 українців, одужали 54 262 людини.
За даними Міністерства охорони здоров'я, починаючи з 1 лютого, в Україні на лікарняний режим лікування прийняли 11 626 осіб.
Число пацієнтів, які одужали, цього тижня порівняно з минулим знизилося більш ніж на 17 тисяч, а госпіталізованих – лише на 584. Кількість померлих від коронавірусу українців зросла на 44.
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Хворих на COVID-19 менше, проте не скрізь
У західних областях ситуація із COVID-19 цього тижня ускладнилася. І якщо кількість госпіталізацій зростатиме, а зайнятість ліжок у лікарнях перевищить 65%, "помаранчеву" карантинну зону там замінять на "червону".
Послаблення карантину
Наприкінці лютого Кабінет міністрів планує послабити обмеження аж до 30 квітня. До цього часу закінчиться сезон респіраторних захворювань, а ось вакцинація від COVID-19 активно продовжуватиметься, що вплине на темпи поширення коронавірусу.
Запис на вакцинацію
В Україні 15-16 лютого запрацює інформаційний портал із питань вакцинації. Тут можна буде записатися на імунізацію та отримати будь-які відомості, щодо пунктів щеплення і самої процедури.
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Отримайте й розпишіться
Україна однією з перших у світі отримає партію COVID-вакцини у межах програми COVAX. Це відбудеться в лютому.
Згідно із планом вакцинації, спочатку імунізують 367 тисяч українців:
- медичний персонал, який працює з коронавірусними пацієнтами;
- осіб із будинків для людей похилого віку, інтернатів та інших соцустанов;
- військових у зоні ООС на Донбасі.
Уже цього року в Україні мають намір щомісяця робити по 5 млн щеплень від коронавірусу. Вакцинуватися за свій кошт можна буде без черги й незалежно від того, чи належите ви до групи ризику. А от за спроби щепитися від коронавірусу раніше належного терміну правоохоронці відкриватимуть кримінальні справи.
До кінця 2021 року планують прищепити всіх українців. Із кого почнуть і чи готові вакцинуватися народні депутати – дивіться в нашому сюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
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