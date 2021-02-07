Русский
$ 27,89
33,45
  1. Новини України

Коронавірус, підсумки тижня: погіршення ситуації на Заході та запис на вакцинацію

7 лютого, 11:46

Ольга Литвин , Світлана Кузьменко

До кінця 2021 року в Україні планують вакцинувати всіх громадян

Поки країни ЄС вибухають протестами через жорсткі обмеження, які нищать бізнес, Україна продовжує погойдуватися на хвилях адаптивного карантину.

Реклама

Простежте за інфографікою, як було з COVID-19 у нашій країні цього тижня:

Отже, виявили 25 394 нові випадки зараження коронавірусом, померло 890 українців, одужали 54 262 людини.

Реклама

За даними Міністерства охорони здоров'я, починаючи з 1 лютого, в Україні на лікарняний режим лікування прийняли 11 626 осіб.

Число пацієнтів, які одужали, цього тижня порівняно з минулим знизилося більш ніж на 17 тисяч, а госпіталізованих – лише на 584. Кількість померлих від коронавірусу українців зросла на 44.

Читайте також: Епідеміолог розповів, за яких обставин пандемія COVID-19 стане менш агресивною

Хворих на COVID-19 менше, проте не скрізь

У західних областях ситуація із COVID-19 цього тижня ускладнилася. І якщо кількість госпіталізацій зростатиме, а зайнятість ліжок у лікарнях перевищить 65%, "помаранчеву" карантинну зону там замінять на "червону".

В тренді
В українців крали дані при обході блокування "ВКонтакте"

Послаблення карантину

Наприкінці лютого Кабінет міністрів планує послабити обмеження аж до 30 квітня. До цього часу закінчиться сезон респіраторних захворювань, а ось вакцинація від COVID-19 активно продовжуватиметься, що вплине на темпи поширення коронавірусу.

Запис на вакцинацію

Реклама

В Україні 15-16 лютого запрацює інформаційний портал із питань вакцинації. Тут можна буде записатися на імунізацію та отримати будь-які відомості, щодо пунктів щеплення і самої процедури.

Читайте також: У світі число вакцинованих від COVID-19 перевищило число тих, хто заразився

Отримайте й розпишіться

Україна однією з перших у світі отримає партію COVID-вакцини у межах програми COVAX. Це відбудеться в лютому.

Згідно із планом вакцинації, спочатку імунізують 367 тисяч українців:

  • медичний персонал, який працює з коронавірусними пацієнтами;
  • осіб із будинків для людей похилого віку, інтернатів та інших соцустанов;
  • військових у зоні ООС на Донбасі.

Уже цього року в Україні мають намір щомісяця робити по 5 млн щеплень від коронавірусу. Вакцинуватися за свій кошт можна буде без черги й незалежно від того, чи належите ви до групи ризику. А от за спроби щепитися від коронавірусу раніше належного терміну правоохоронці відкриватимуть кримінальні справи.

Реклама

До кінця 2021 року планують прищепити всіх українців. Із кого почнуть і чи готові вакцинуватися народні депутати – дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика карантин вакцинація вакцина Украина коронавірус обмеження COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити
День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робитиФаново
Морози, ожеледиця та снігові замети: у деяких областях зупиниться рух транспорту
Морози, ожеледиця та снігові замети: у деяких областях зупиниться рух транспортуУкраїна
Долар швидко падає в ціні: що відбувається з курсом
Долар швидко падає в ціні: що відбувається з курсомФінанси
Долар і євро оновлюють мінімуми з кінця 2020 року: офіційний курс
Долар і євро оновлюють мінімуми з кінця 2020 року: офіційний курсФінанси
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квитки
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квиткиТранспорт
Пенсія у 15 тисяч гривень: наскільки це реально для пересічних українців
Пенсія у 15 тисяч гривень: наскільки це реально для пересічних українцівЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти