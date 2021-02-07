Коронавірус, підсумки тижня: погіршення ситуації на Заході та запис на вакцинацію

До кінця 2021 року в Україні планують вакцинувати всіх громадян

Поки країни ЄС вибухають протестами через жорсткі обмеження, які нищать бізнес, Україна продовжує погойдуватися на хвилях адаптивного карантину.

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Простежте за інфографікою, як було з COVID-19 у нашій країні цього тижня:

Отже, виявили 25 394 нові випадки зараження коронавірусом, померло 890 українців, одужали 54 262 людини.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, починаючи з 1 лютого, в Україні на лікарняний режим лікування прийняли 11 626 осіб.

Число пацієнтів, які одужали, цього тижня порівняно з минулим знизилося більш ніж на 17 тисяч, а госпіталізованих – лише на 584. Кількість померлих від коронавірусу українців зросла на 44.

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Хворих на COVID-19 менше, проте не скрізь

У західних областях ситуація із COVID-19 цього тижня ускладнилася. І якщо кількість госпіталізацій зростатиме, а зайнятість ліжок у лікарнях перевищить 65%, "помаранчеву" карантинну зону там замінять на "червону".

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Послаблення карантину

Наприкінці лютого Кабінет міністрів планує послабити обмеження аж до 30 квітня. До цього часу закінчиться сезон респіраторних захворювань, а ось вакцинація від COVID-19 активно продовжуватиметься, що вплине на темпи поширення коронавірусу.

Запис на вакцинацію

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В Україні 15-16 лютого запрацює інформаційний портал із питань вакцинації. Тут можна буде записатися на імунізацію та отримати будь-які відомості, щодо пунктів щеплення і самої процедури.

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Отримайте й розпишіться

Україна однією з перших у світі отримає партію COVID-вакцини у межах програми COVAX. Це відбудеться в лютому.

Згідно із планом вакцинації, спочатку імунізують 367 тисяч українців:

медичний персонал, який працює з коронавірусними пацієнтами;

осіб із будинків для людей похилого віку, інтернатів та інших соцустанов;

військових у зоні ООС на Донбасі.

Уже цього року в Україні мають намір щомісяця робити по 5 млн щеплень від коронавірусу. Вакцинуватися за свій кошт можна буде без черги й незалежно від того, чи належите ви до групи ризику. А от за спроби щепитися від коронавірусу раніше належного терміну правоохоронці відкриватимуть кримінальні справи.

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До кінця 2021 року планують прищепити всіх українців. Із кого почнуть і чи готові вакцинуватися народні депутати – дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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