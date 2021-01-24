Коронавірус, підсумки тижня: новий карантин, тяжкі рецидиви та негатив до вакцинації

Оптимістична післяноворічна статистика продовжує виявляти менше хворих на COVID-19. Одначе, як запевняють експерти, не відображає реальної ситуації. Українці продовжують мало тестуватися й тільки у крайніх випадках звертаються по медичну допомогу.

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Які наші справи, дуже чітко демонструє статистика госпіталізацій і летальності.

Нагадаємо, за минулий тиждень виявили 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померло 1 059 українців, одужало 81 554 людини.

За даними Міністерства охорони здоров'я, починаючи з 18 січня в Україні на лікарняний режим лікування прийняли 11 768 людей.

Скористайтеся безкоштовним тестуванням на СOVID-19

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У порівнянні з листопадом українці тестуються вдвічі рідше. Лабораторії завантажені менше ніж на 50%!

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців безплатно тестуватися на COVID-19 навіть із симптомами звичайних респіраторних захворювань. Це дасть змогу визначитися із правильною стратегією боротьби з коронавірусною інфекцією на ранній стадії її розвитку й уникнути тяжкого перебігу хвороби.

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Уникайте рецидиву!

Якщо говорити про повторні зараження коронавірусом, то таких випадків уже сотні. Люди, які перенесли COVID-19 на початку епідемії, на сьогодні мають, як правило, знижений титр антитіл. Удруге вони хворіють набагато тяжче. Нерідко недуг закінчується летально.

Новий карантин

Сьогодні опівночі закінчує діяти січневий "локдаун". Замість нього набувають чинності карантинні обмеження, які відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки. Вони залишатимуться актуальними до 28 лютого.

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Ми зібрали найважливішу інформацію про новий карантин і пом'якшення заборон – читайте про них тут.

Школа й діти

Якщо у Великобританії школи вважаються одним із головних вогнищ передачі коронавірусу, то в Україні із 25 січня молодші та випускні класи зможуть повернуться на очне навчання, середні класи – до змішаної форми.

У будь-якому разі останнє слово в цьому питанні залишається за дирекцією школи. З урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні вона має ухвалити остаточне рішення.

Рятівний укол

Щодо ставлення до імунізації, то провели нове опитування. Як показали його результати, менше половини українців (43%) виявили згоду зробити щеплення від COVID-19, щоб захистити себе та близьких. Зате число громадян, які не бажають вакцинуватися навіть безплатно, перевищило 50% – раніше про негатив до прививок заявляли тільки 40% респондентів. Нагадаємо, зупинити пандемію здатні 80% носіїв імунітету.

Тим часом президент Володимир Зеленський отримав запевнення ЄС, що Україна може розраховувати на солідарність у питанні вакцини від коронавірусу. Зокрема, країна отримає приблизно 2,5 млрд гривень від Світового банку на закупівлю вакцин від COVID-19.

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Крім того, легальна імунізація від коронавірусу на комерційній основі в Україні почнеться ближче до літа паралельно з державною.

Нагадаємо, один пацієнт із коронавірусом обходиться державі в середньому в 45 тисяч гривень. Найбільше коштів витратили на лікування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

На ринку є 10 видів вакцин. Контракт на постачання в Україну укладено поки що з однією компанією. Це китайський препарат Sinovac:

Відео: Сьогодні

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