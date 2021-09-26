Коронавірус, підсумки тижня. Перехід України до "жовтої зони" і зростання смертності

В Україні стрімко зростає кількість хворих коронавірусом – влада ухвалила рішення перевести країну в "жовту зону". У той же час в країні активно вакцинують громадян.
Рівень захворюваності
За минулий тиждень, з 20 серпня по 26 вересня, в Україні зафіксували 41 751 новий випадок зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше виявили 30 557 випадків коронавірусу, а місяць тому – 15 510. А за час пандемії COVID-19 захворіли вже 2 392 397 людей.
Кількість госпіталізацій різко зросла
В Україні добова кількість госпіталізацій збільшилася до +51% за тиждень. У KSE відзначають, що для України показник в насамперед не кількості виявлених випадків, а рівні госпіталізацій. Це дозволяє зрозуміти завантаженість на систему охорони здоров'я.
Разом з ростом захворюваності в Україні продовжує зростати смертність – в середньому до 80 померлих за добу фіксується на цьому тижні (минулого тижня – 51).
Для працівників навчальних закладів та органів влади введуть обов'язкові щеплення від коронавірусу
У МОЗ заявили, що в Україні за останні три місяці 98,1% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, – це ті, що не зробили щеплення.
У той же час, Україна поки що перебуває на одинадцятій сходинці за рівнем захворюваності серед великих країн Європи, але вже на наступному тижні вона, швидше за все, потрапить в першу десятку і навіть "може досягти першої п'ятірки "антилідерів".
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Вакцинація населення
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 443 521 людина (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 203 210 щеплень.
"Жовта зона" карантину
З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий рівень" епідемічної небезпеки.
Що забороняється в "жовтій зоні"?
- проведення масових заходів за участю понад одної людини на 1 кв. м;
- робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненою залів понад 50%;
- здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
- проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
- розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів і санаторіїв);
- відвідування шкіл та дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
- проведення планових операцій;
- відвідування спортзалів, якщо на кожного відвідувача виділено менше 20 кв. м площі.
В той же час, кількість помаранчевих регіонів збільшилася до п'яти. Туди перейшла Кіровоградська область.
Помаранчевими тепер є:
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область;
- Кіровоградська область.
"Дельта-штам" коронавірусу
"Дельта" вважається самим небезпечним штамом, від зараження до ураження внутрішніх органів може пройти всього кілька днів. Інкубаційний період становить 5 днів з моменту контакту з вірусом. Набагато гірше те, що людина може переносити захворювання без яскраво виражених симптомів.
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Відзначимо, що лікар-інфекціоніст, лікар медичних наук, професор Ольга Голубовська не виключає, що люди будуть заражатися новими штамами в майбутньому.