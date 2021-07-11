Коронавірус, підсумки тижня: перші COVID-сертифікати і реєстрація нової вакцини

В Україні схвалили препарат від Johnson & Johnson / колаж "Сьогодні"

В Україні стабілізувалася ситуація з коронавірусом, а в Європі через Євро-2020 зросла кількість захворювань небезпечним штамом "Дельта". На тлі цього після повернення з деяких країн українцям доведеться здавати експрес-тест на коронавірус або проходити двотижневу самоізоляцію.

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 5 по 11 липня, в Україні зафіксували 3490 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше було 3666 хворих на ковід. А за час пандемії ковідом захворіли загалом 2 241 043 людини.

Вакцинація населення

Реклама

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 298 302 особи, з них отримали 1 дозу – 2 298 300 людей, повністю імунізовані і отримали 2 дози – 1 164 676 людей. Всього проведено 3 462 976 щеплень. Станом на 10 липня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 особи.

Нова вакцина

В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусудля екстреного медичного застосування – Janssen (Johnson & Johnson). Це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

А Європейське агентство лікарських засобів вже заявило, що її не слід застосовувати для людей, які страждають від підвищеної проникності капілярів.

До відповідного висновку дійшов комітет EMA з оцінки ризиків, вивчивши три випадки синдрому витоку капілярів, який розвинувся у людей через два дні після ін'єкції вакцини виробництва американської компанії Johnson & Johnson. Двоє з них згодом померли.

Реклама

Препарат Janssen від J&J повинен бути протипоказаний людям з хворобою Кларксона. Фото: колаж "Сьогодні"

Перші COVID-сертифікати

У понеділок, 5 липня, в Україні запрацювали цифрові COVID-сертифікати – вони вже доступні першим користувачам в "Дії".

В Україні ввели два види сертифікатів: міжнародний для подорожей і внутрішній – для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Зараз йде підготовка для визнання українських сертифікатів на європейському рівні, після чого буде надана міжнародна оцінка і укладено угоди.

Реклама

Сертифікат вакцинації надає багато переваг. Фото: REUTERS/Toby Melville

Дельта-штам коронавірусу

"Дельта"-варіант коронавірусу вже в Україні. Штам "Дельта" агресивніший, ніж попередні варіанти, вдвічі частіше призводить до госпіталізації і в півтора раза частіше – до реанімації.

Україну нова хвиля захворюваності може накрити цього літа. В кінці липня-серпні Дельта-варіант може швидко поширитися, щоб призвести до нового спалаху в Україні.

У ВООЗ заявили, що різке зростання захворюваності у багатьох країнах безпосередньо пов'язане з нерівномірним розподілом вакцин у світі, а не тільки з вірусом, що постійно мутує, і звинуватили деякі країни в "вакцинальному націоналізмі".

Реклама

А в Україні вже заявили, що пандемія коронавірусубуде ще щонайменше півтора року, а людям необхідно вже звикати до масок.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, на світовому рівні необхідно сформувати достатній рівень вакцинованих людей і колективний імунітет.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта