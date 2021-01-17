Коронавірус, підсумки тижня: зростання тяжких випадків, смертності й зараження дітей

Уже два місяці на тлі деякого зниження захворюваності в Україні все частіше фіксують тяжкі форми перебігу хвороби, а також рецидиви після виписки.

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За минулий тиждень виявили 45 656 нових випадків зараження коронавірусом, померло 1035 українців, одужали 74 362 людини. Отже, число тих, хто одужав від коронавірусу, на 28 656 перевищує число хворих.

Одначе, як і минулого тижня, госпіталізують часом половину всіх нових заражених. За даними МОЗ, починаючи з 11 січня в Україні на лікарняний режим надання медичної допомоги прийняли 13 623 людини.

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Розпал іще попереду

Як і раніше, ми не бачимо реальних даних щодо заражених COVID-19 – українці все рідше тестуються. Про фактичний стан справ фахівці судять за зростанням числа госпіталізацій і смертей. Інфекціоністи вже попередили, що кінець січня не буде легким. Найімовірніше, повернемося до листопадових цифр, коли фіксували до 16 тисяч хворих на добу.

Діти і COVID-19: тривожна тенденція

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На початку епідемії діти майже не хворіли на COVID-19, а якщо і хворіли, то безсимптомно. Наразі все змінилося: стало більше випадків зараження, почали проявлятися симптоми.

Проте після закінчення локдауну 24 січня влада не планує продовжувати посилені обмеження.

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Між роботою і дитячим навчанням

Після завершення карантину принаймні молодші класи зможуть повернутися до навчання у звичайному форматі. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що розуміє батьків учнів 1-4 класів, які опинилися перед вибором між роботою і необхідністю допомагати дітям із навчанням.

Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації у країні вони зможуть навчатися за змішаною системою, тобто і онлайн, і офлайн.

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Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу у країні розпочнеться вже в лютому. І українці отримуватимуть відповідні паспорти, як і громадяни Європейського Союзу:

Відео: Сьогодні

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