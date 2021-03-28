Коронавірус, підсумки тижня: зростання заражень, нова вакцина і загроза всеукраїнського локдауну

В Україні з кожним вдень все більше людей хворіють COVID-19. В країні посилюють карантин і є ймовірність введення нового загальнонаціонального локдауну. А тим часом в країні триває вакцинація і прибула нова вакцина.

Рівень захворюваності стабільно зростає

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За минулий тиждень, з 22 по 28 березня, виявили 97 700 нових випадки зараження коронавірусом, померли 2013 українців, а одужали 42 776.

Лише за останню добу виявили 11 932 нових випадків інфікування коронавірусом. Примітно, що з кожним вдень зростає смертність.

Новий локдаун і повторні зараження

За останній тиждень ще кілька українських міст ввели локдаун. Більшість з них потрапили в червону зону. Крім того в країні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. Рішення можуть прийняти на наступному тижні. Уже 10 регіонів країни в червоній зоні. Якщо додадуться ще три області, то країну повинні закрити на локдаун. Принаймні, такий критерій ще два тижні тому називав міністр охорони здоров'я Максим Степанов: якщо більше половини областей будуть "червоними", то локдаун введуть по всій країн..

А тим часом в країні почастішали випадки повторного інфікування COVID-19. Найбільше таких заражень – серед лікарів і працівників сфери обслуговування. Хвороба може повернутися, навіть якщо з попереднього зараження не минуло й трьох місяців. Крім того, в основному повторна хвороба переноситься важче.

В країні виявили новий штам

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Мутації коронавірусу продовжують поширюватися по світу. За останній тиждень британський штам зафіксували ще в семи країнах. Тепер таких держав вже 125. Так званий штам з Південної Африки знайшли вже в 75 країнах, у тому числі 11 – за минулий тиждень, бразильський – в 41 країні.

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Українські вчені виявили нову мутацію британського штаму - вона відрізняється від тих, які були вперше виявлені у пацієнтів в Лондоні в грудні 2020 року. Тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чим небезпечний британський штам. За його словами, нова мутація в три рази заразніша, агресивніша і вражає молодих людей.

Вакцинація населення

В Україні з'явилася нова вакцина. 25 березня з Китаю прибула перша партія вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Нею насамперед, будуть прищеплювати літніх людей і тих, хто за ними доглядає. Вона дозволить прищепити інвалідів і людей з малонаселених районів. Оскільки поставляється в упаковці шприц-голка, то її не потрібно буде викидати.

Це сталося якраз вчасно, оскільки Індія тимчасово зупиняє експорт вакцини CoviShield, яку купує Україна, щоб забезпечити нею власне населення. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив можливі затримки і заявив, що припиняти співпрацю з виробником Україна не планує.

У той же час, експерти вважають, що для вироблення колективного імунітету до коронавірусу в Україні потрібно зробити щеплення 70% населення країни, тобто майже 30 млн осіб. Наразі вакцинували всього 196 879 осіб однією дозою і одну людину двома дозами препарату. У список очікування вакцини записалися 361 020 осіб.

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