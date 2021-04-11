Коронавірус, підсумки тижня: стрибок смертності, нестача ліжок і дефіцит вакцин

В Україні за останній тиждень понад 100 тисяч нових випадків COVID-19

Щодня ситуація з коронавірусом в Україні погіршується – зростає як кількість хворих, так і померлих від COVID-19. Поки регіони один за іншим посилюють карантин, в деяких областях все ж все залишається незмінним.

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За минулий тиждень, з 5 по 11 квітня, зафіксували 107 540 випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер 2681 українець. Побороли хворобу за тиждень 63 667 осіб.

Пандемія не вщухає

Тільки за останню добу в Україні виявили понад 12 тисяч нових випадків COVID-19 . Водночас тих, хто одужав, було вдвічі менше, ніж за попередню добу.

Через важку епідеміологічну ситуацію в Києві і області ввели локдаун – з 5 квітня діють найжорсткіші обмеження, а громадський транспорт і зовсім працює за спецперепустками, які видали людям, які підтримують критичну інфраструктуру. Через спецперепустки розгорівся справжній скандал.

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За словами мера Віталія Кличка, люди не дотримуються карантинних обмежень і ігнорують всі можливі карантинні норми. Він попередив киян – якщо ситуація з пандемією не буде поліпшуватися – влада продовжить карантин.

З 9 квітня червоний рівень епідемічної небезпеки ввели в Запорізькій і Хмельницькій областях. Станом на 11 квітня в червоній зоні знаходяться Київ і 12 областей.

Ситуація в Україні невтішна. Якщо в "червоній" зоні виявляться понад 50 – 70% областей, влада планує ввести локдаун в країні.

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У Національній академії наук водночас вважають, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні в останній тиждень вийшла на плато.

Коронавірус йде на схід

Дуже важка ситуація із захворюваністю в Дніпрі. Через критичну завантаженість реанімації лікарі всіх спеціалізацій, включаючи хірургів і травматологів, почали навчатися, як лікувати хворих на COVID-19.

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За статистикою за останню добу, в Дніпрі зафіксували 1333 нових випадків коронавірусу. Випереджає регіон тільки Харків, де 1374 нових випадків за добу.

Вакцинація сильно кульгає

Темпи вакцинації в Україні залишають бажати кращого. За останній тиждень від коронавірусу вакцинувалися 85 226 осіб. На ранок 6 квітня про нульові залишки відзвітували вже вісім областей. Найбільше щеплень отримали в Києві – 9 649 осіб. Водночас найменше вакцинованих за тиждень в Чернігівській області – 870. А ось в Черкаській за останню добу і зовсім жодного вакцинованого. Найбільше щеплень зробили в Дніпропетровській області – 610 за добу.

Як заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, найближчим часом Україна отримає нові дози препаратів, а в кінці літа з'явиться новий препарат.

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