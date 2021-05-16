Коронавірус, підсумки тижня. Створення української вакцини і впровадження COVID-сертифікатів

В Україні продовжує боротьба з пандемією коронавірусу, в країні досі діє адаптивний карантин і повним ходом йде вакцинація населення.

Рівень захворюваності знизився

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За минулий тиждень, з 10 по 16 травня, виявили 34 354 нових випадки зараження коронавірусом. Для порівняння, минулого тижня виявили на дві тисячі більше нових випадків, а ще три тижні тому виявляли по 78 761 – в тиждень.

У країні за останній тиждень одужали 97 973 людини, а померли – 1682. В цілому за час пандемії в Україні ковідом захворіли 2 153 864 особи.

Що буде з карантином

У МОЗ заявили, що країна офіційно вийшла з третьої хвилі коронавірусу - в країні більше не залишилося червоних зон. Але, Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня.

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"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності вакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

А лікар Євгеній Комаровський заявив, що найголовніший шлях поширення коронавірусної інфекції – аерозольний, коли дрібні частинки потрапляють в потік повітря і розносяться на велику відстань.

Вакцинація населення

Президент Володимир Зеленський недавно поставив завдання вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. До дедлайну залишилося трохи більше трьох місяців, а за минулі майже три місяці вакцинували 2% населення. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що кількість щеплень значно зросте, коли задіють усі 3200 пунктів щеплень і 500 мобільних бригад.

В Україні стартувала вакцинація громадян, які записалися в лист очікування в додатку "Дія". На сьогодні зробили 3 263 щеплень. Тепер влада хоче відкрити спеціальні центри-вакцинації. Вони спочатку з'являться не по всій країні, а тільки в містах-мільйонниках.

Нові поставки вакцини

У МОЗ вже повідомили, що в Україні для вакцинації населення майже не залишилося щеплень Covishield і SK-Bio британсько-шведського виробника AstraZeneca. Частину вакцини зарезервовано для введення другої дози. Зараз же, Україна очікує додаткові дози вакцини від компанії Pfizer. За словами глави МОЗ Максима Степанова, всі нові поставки доз вакцин відразу направляться в регіони. Саме цією вакциною незабаром почнуть робити щеплення педагогам.

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Скоро в Україні по прямому контракту очікується поставка ще двох виробників – Sinovac і AstraZeneca.

Крім того, Світовий банк схвалив виділення Україні 90 млн доларів (2,5 млрд грн. – ред.) за новим проектом, спрямованим на зміцнення сектору охорони здоров'я для реагування на пандемію COVID-19.

Розробка власної вакцини

Світ продовжує боротися з пандемією, і наша країна не виняток. Цілком ймовірно, що скоро українці зможуть вакцинуватися препаратом вітчизняного виробництва. Ляшко заявив, що в Україні зараз розробляють три вакцини від COVID-19.

"Головна мета всіх наших інвестицій в розробку вакцин – відновити виробництво вакцин. Це довгостроковий процес, тут не можна все вирішити "на раз-два", якщо власного виробництва вже немає. Колись було, але зупинилося, і лінії перепрофільовані. На цей момент українські фармацевтичні компанії готові провести трансфер, щоб випускати вакцину досить швидко", – каже Ляшко.

Крім того, вже зараз фармацевтичні компанії в Україні готові випускати вакцину, однак, для цього потрібна відміна патентів на вакцини. Це дозволить швидко отримувати технології і виробляти препарат в будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва.

Впровадження COVID-сертифікатів

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Україна готова з 1 липня запустити COVID-сертифікати, вони дадуть деякі переваги тим, хто вакцинувався.. На даному етапі невідомо які саме привілеї з'являться у володарів документа. Але, ймовірно, у них буде можливість відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо.

Відомо, що завдяки введенню COVID-сертифікатів українці зможуть подорожувати до Європи вже цього літа. Але, це не означає, що кордони відкриються одразу. Відповідне рішення ще має ухвалити Євросоюз.

Відзначимо, COVID-сертифікат – це документ, який буде містити дані про вакцинацію, ПЛР-тест або одужання від COVID-19. Дані в COVID-сертифікати будуть вноситися через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або через додаток або портал "Дія".

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