Коронавірус, підсумки тижня: Україна впровадила COVID-паспорти і відкриває міні-центри вакцинації

В країні 3666 нових випадків коронавірусу і очікується як мінімум 9 мільйонів доз вакцини

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває боротьба з коронавірусом – з'явилися перші випадки небезпечного штаму "Дельта" і впровадили COVID-сертифікати для тих, хто вакцинувався або зробив ПЛР-тест.

Рівень захворюваності

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За минулий тиждень, з 28 червня по 4 липня, в Україні зафіксували 3666 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше було 4150 хворих ковідом.

У країні за останній тиждень одужали 8113 людина, а померли 184. А за час пандемії в загальному ковідом захворіли 2 237 553 людини.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 059 728 осіб, з них отримали 1 дозу 2 059 726 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози 841 291 людина. Всього проведено 2 901 017 щеплень. Станом на 2 липня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 772 102 особи.

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У Києві відкривають міні-центри вакцинації в Центрах первинної медико-санітарної допомоги столичних районів. Тепер щеплення від коронавірусу можна отримати не тільки в МВЦ, але і в одній з 21 поліклінік міста, попередньо записавшись на зручний час через сервіс Helsi.me. Вакцинація буде проводитися кожні вихідні, попередній запис поки відкритий на 3-4 і 10-11 липня.

А тим часом, через те, що йде чергова хвиля епідемії, вакцинацію від основних інфекційних хвороб в Україні слід зробити обов'язковою. Головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що не можна допускати дітей, які не отримали вакцину, до занять в школі.

Нові поставки вакцини

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що до кінця літа Україна отримає в цілому щонайменше 9 мільйонів доз вакцин, і 8 мільйонів з них повинні прибути в липні.

"У липні приїде 5,32 млн доз CoronaVac – це по додатковому контракту, який вже підписаний. Ще 2 мільйони доз вакцини Moderna очікується по COVAX від США. Ще як мінімум до нас прийде мільйон доз вакцини Pfizer в липні, скільки її прийде в серпні, ми знатимемо трохи пізніше, але також як мінімум мільйон", – заявив міністр.

Він додав, що МОЗ також як і раніше сподівається на відновлення поставок 1,5 мільйона доз вакцини CoviShield від SII.

Впровадження COVID-паспортів

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У 21 країнах Європейського Союзу, а також в асоційованих з ними Норвегії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Ісландії офіційно почали діяти цифрові COVID-сертифікати.

А в Україні Міністерство цифрової трансформації запустило реєстрацію на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь в бета-тесті можуть українці, які завершили курс вакцинації від COVID-19 (отримали 2 дози) на території України.

Так званий "паспорт вакцинації" буде відображатися в мобільному додатку "Дія", але можна буде отримати і паперову форму через звернення до лікаря. У Кабміні зазначили, що цифрові COVID-сертифікати і паперові матимуть однакову юридичну силу.

Зараз регулятор ЄС схвалив тільки чотири вакцини проти COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Тому іноземні туристи, імунізовані цими препаратами, зможуть безперешкодно подорожувати по Європейському Союзу. І не проходити самоізоляцію або здавати тести. А ось з стосовно інших вакцин – держави-члени повинні вирішувати самостійно.

У світі бушує Дельта-штам

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакциновані люди все одно можуть заразитися новим штамом коронавірусу "Дельта".

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"Люди не можуть почуватись в безпеці тільки тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися", – заявила помічник гендиректора ВООЗ з питань доступу до ліків Маріангела Сімао.

Нова хвиля коронавірусу загрожує українцям. На цей раз чекають спалах захворюваності індійським штамом "Дельта". Він більш підступний і шкідливий. Штам "Дельта" в перший раз зафіксували в Індії. Зараз він активно поширюється у східного сусіда. І саме звідти вже потрапив в Україну.

А тим часом, влада Львова прийняли рішення посилити карантинні обмеження і збільшити кількість вакцинацій на тлі поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу