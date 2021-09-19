Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус, підсумки тижня. Українське виробництво CoronaVac і продовження дії COVID-сертифікатів

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 вересня, 16:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні 30 557 нових випадків COVID-19 – в порівнянні з минулим тижнем їх кількість зросла
У країні з кожним днем діагностують нові випадки захворювання, незважаючи на високі темпи вакцинації
У країні з кожним днем діагностують нові випадки захворювання, незважаючи на високі темпи вакцинації

В Україні зростає кількість хворих коронавірусом, країна знаходиться на порозі "жовтої зони", а влада вже прогнозує новий локдаун.

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 13 серпня по 19 вересня, в Україні зафіксували 30 557 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше виявили 18 312 випадки COVID-19, а місяць тому – 15 510. А за час пандемії коронавірусом захворіла вже 2 348 381 людина.

Реклама

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 282 898 осіб, з них отримали одну дозу – 6 282 896 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 137 923 особи. Всього проведено 11 420 819 щеплень.

Карантин в Україні

Станом на ранок 18 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак в 10 регіонах перевищено показник динаміки рівня госпіталізації хворих на COVID-19. Але, незважаючи на це, в країні можуть ввести "жовтий рівень" епідемічної небезпеки, а в регіонах, де найгірші показники по коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

Реклама

Читайте також:

Навчання в школах і університетах

У зв'язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів про запобігання коронавірусу, в Міністерстві освіти розповіли, як будуть працювати навчальні заклади, щоб запобігти поширенню COVID-19. Зміни наберуть сили з 20 вересня, якщо в Україні введуть "жовту" або "червону зону". У "жовтій зоні" діти зможуть відвідувати навчальні заклади, якщо у 80% працівників будуть сертифікати про вакцинацію.

Читайте також:

Реклама

Примітно, що в деяких столичних школах ще 13 вересня сформували списки педагогів для видачі спецперепусток.

COVID-сертифікати

Кабінет Міністрів України в понеділок, 13 вересня, прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами, які будуть введені для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, будуть введені електронні COVID-сертифікати для щеплених людей.

Читайте також:

Електронні COVID-сертифікати будуть мати дві опції (так звану "жовту" чи "зелену") і будуть містити інформацію про вакцинацію, про негативні результати тестування протягом 72 годин або про одужання від COVID-19. "Жовтий" сертифікат буде мати інформацію про перше щеплення, а "зелений" – про повний курс.

Крім того, Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів міжнародного зразка до 365 днів. Вони доступні після повного курсу вакцинації від COVID-19.

Читайте також:

Згенерувати і роздрукувати COVID-сертифікат про повну вакцинацію на порталі "Дія" можна буде у кінці вересня. Йдеться тільки про зелений COVID-сертифікаті, що свідчить про отримання повного курсу щеплення.

Вакцина від коронавірусу

У 2022 році в Харкові планують почати виробництво вакцин проти коронавірусу. Випускати щеплення буде підприємство "Лекхім".

В.о. мера Ігор Терехов зазначив, що в виробництво компанія вкладе близько 25-30 тисяч євро.

У Харкові буде вироблятись вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти