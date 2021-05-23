Коронавірус, підсумки тижня. Зниження рівня захворюваності та поставки Pfizer

В країні виявили ще 28 657 нових випадків коронавірусу, майже всі регіони України знаходяться в жовтій епідеміологічній зоні

Україна продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, в країні повним ходом йде вакцинація населення, досі діє адаптивний карантин і знизилася смертність від COVID-19. А, влада вже готова до зняття деяких заборон – Україна і Євросоюз досягли політичної згоди про взаємне визнання COVID-паспортів.

Рівень захворюваності знизився

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За минулий тиждень, з 17 по 23 травня, в Україні зафіксували 28 657 нових випадки зараження коронавірусом. Для порівняння: минулого тижня виявили 34 354 хворих, а ще три тижні тому виявляли по 78 761 новому випадку в семиденку.

У країні за останній тиждень одужали 92 838 людей, а померли 1293. В цілому за час пандемії в Україні ковідом захворіли 2 182 521 людина.

Що з карантином?

18 травня Донецька область потрапила до "помаранчевої зони" карантину. А Черкаська область, яка була "помаранчевою" декілька днів тому, знову "пожовтіла". Отже, в "помаранчевій зоні" все ще знаходиться тільки один регіон, всі інші – в "жовтій".

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А прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського заявив, що частина областей України найближчим часом може перейти в "зелену зону" карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

Вакцинація населення

Епідеміолог Андрій Александрін заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі пандемії, однак в майбутньому наша країна зіткнеться ще не з однією хвилею коронавірусу.

Педагогів, які будуть залучені до проведення ЗНО у 2021 році, вже почали прищеплювати проти COVID-19 другою дозою вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Тим часом, Польща готується вакцинувати від COVID-19 українців, які приїжджають на роботу в цю країну, прямо на кордоні, при в'їзді. Таке рішення прийняли, щоб захистити власне населення від поширення коронавірусу. Для України така ініціатива вигідна, адже країна заощадить дози вакцини для інших громадян.

Вакцинувати заробітчан почнуть відразу ж, як тільки надійдуть дози замовленої однодозної вакцини Johnson & Johnson.

Нові дози вакцини

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18 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Всього з очікуваних 473 тисяч доз вакцини прилетіло близько 120 тисяч. Загалом поставка буде в чотири етапи. А вакцинувати почнуть вже після того, як надійдуть всі 473 тисячі доз, оскільки саме в останньому постачанні буде розчин для вакцин.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що всі нові дози відразу направлять в регіони. Саме цією вакциною робитимуть щеплення педагогам.

Звільнення Степанова і новий глава МОЗ

18 травня Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Основною причиною назвали вакцинацію і брак нових доз. Сам же екс-міністр, коментуючи свою відставку, заявив що його статусу не вистачало, щоб домовитися про постачання вакцин в Україні.

Навіть після відставки Максим Степанов продовжує виступати проти російських вакцин незалежно від їх якості. Він нагадав, що у закупивших "Супутник V" Словаччини та Угорщини, на відміну від України, РФ не забирала територію і не приносила війну.

Уже 20 травня Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко новим міністром охорони здоров'я. За проголосували 262 народних депутата. Новий міністр назвав пріоритетом роботи на посаді глави МОЗ подолання COVID-19 і окреслив інші напрямки роботи міністерства. Крім того, Ляшко вже дав гучну обіцянку – до кінця літа повністю вакцинувати 5 млн українців.

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