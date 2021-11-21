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Коронавірус, підсумки тижня. В Україні знайшли новий підтип "Дельти", але ситуація поліпшується

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 листопада, 17:30
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В Україні трохи знизилася захворюваність на ковід, проте більшість областей усе ще в "червоній зоні" карантину
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
Яка ситуація з коронавірусом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останній тиждень зафіксовано понад 115 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. У "жовтій зоні" карантину лише три регіони. Однак ситуація з ковідом поліпшується – діти почали повертатися до навчання, а в деяких областях хочуть пом'якшити карантин.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація з коронавірусною хворобою в Україні за останні сім днів.

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Рівень захворюваності

Минулого тижня, з 15 по 21 листопада, в Україні зафіксували 115 304 нові випадки зараження коронавірусом. Це менше, ніж у попередні тижні. Для порівняння: тиждень тому цей показник становив 142 206, а наприкінці жовтня – 152 897.

Коронавірус в Україні. Дані МОЗ

За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксували 10 635 нових випадків COVID-19. Вчора найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у таких областях:

  • Дніпропетровська (1242);
  • Миколаївська (693);
  • Одеська (655);
  • Запорізька (653);
  • Хмельницька (598).

Новий підтип штаму "Дельта"

В Україні є перші випадки інфікування новим підтипом "Дельти", який раніше активно поширювався у Великій Британії. AY.4.2, який ще називають "Дельта Плюс", на 10-15% заразніший за своїх "родичів". Водночас експерти заспокоюють – новій мутації навряд чи вдасться обійти сучасні вакцини.

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Де помітили новий варіант "Дельти"?

  • Одеська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Рівненська;
  • Івано-Франківська;
  • Волинська;
  • Закарпатська;
  • Херсонська (області).

Усього вчені виявили в Україні 11 різних варіантів штаму "Дельта". Майже 60% зразків, що відібрані в пацієнтів, – "материнський" варіант "Дельти" (так званий індійський штам).

Вакцинація в Україні

У МОЗ уточнили, що з початку кампанії вакцинації щеплено 12 805 746 українців, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 9 763 865 людей. Загалом медики зробили 22 569 609 щеплень.

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Влада підкреслює, що 88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Карантин в Україні

Станом на 21 листопада в Україні взагалі немає "зеленої зони", по три області у "жовтій" та "помаранчевій" зонах, решта регіонів "червоні".

Новий список зон МОЗ

"Жовта зона"

  • Чернівецька,
  • Кіровоградська,
  • Тернопільська (області).

"Помаранчева зона"

  • Закарпатська,
  • Полтавська,
  • Харківська (області).

"Червона зона"

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська (з Києвом),
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська (області).

Луганську та Херсонську області можуть перевести до "жовтої зони" адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.

У Львові учні 5-11 класів з понеділка, 22 листопада, продовжать навчання в очному форматі. Також у місті скасують і частину інших правил – відновлять роботу деякі заклади.

Одеська область вже наступного тижня може вийти із "червоної карантинної зони" й стати "жовтою". Помічено спад госпіталізацій та зменшення кількості заражень коронавірусом.

У Києві та Черкаській області ситуація поки що не особливо змінилася. Вони поки що не виходитимуть зі списку "червоних".

Що відбувається у лікарнях

Головний санлікар України Ігор Кузін розповів "Сьогодні", що в Україні нестача лікарів. Деякі з них залишили інфекційні відділення, а частина медиків не хотіла працювати з COVID-пацієнтами.

Рейтинг заповненості відділень

  1. В Івано-Франківській області зайнято 70,4% ковідних ліжок (2076 людей).
  2. На другому місці Донецька область – зайнято 69,3% ковідних ліжко-місць (2815 людей).
  3. Третє місце посідає Київ – 66,7% (4058 людей).
  4. У Чернівецькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 38,8% (862 особи).

Де найбільше потребують кисневої підтримки?

  1. У Донецькій області 70,6% госпіталізованих з COVID-19 перебувають на кисневій підтримці.
  2. До трійки цього рейтингу увійшов також Київ, де 69,1% хворих потребують кисневої підтримки.
  3. Третє місце посідає Івано-Франківська область – 68,2%.

У місті Дубно Рівненській області від коронавірусу померла вагітна 20-річна дівчина. Її дитину також не вдалося врятувати.

У Києві для прийому хворих на коронавірус у 33 медзакладах визначено понад 6 тисяч ліжок. Поданням кисню в комунальних медустановах обладнано понад 90% ліжок. Також у столиці понад 500 апаратів штучної вентиляції легень.

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