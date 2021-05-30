Коронавірус, підсумки тижня. Впровадження COVID-паспортів і центри вакцинації

В країні виявили ще 28 657 нових випадків коронавірусу, усі регіони України знаходяться в "жовтій" епідеміологічної зоні, а багато хто вже готовий перейти в "зелену"

В Україні триває боротьба з коронавірусом, в країні повним ходом йде вакцинація – не тільки регулярно постачають нові дози вакцини, а й відкривають центри вакцинації. Тепер щеплення можуть отримати не тільки представники цільових груп, а й ті хто записався в чергу в додатку "Дія".

Рівень захворюваності знизився

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За минулий тиждень, з 24 по 30 травня, в Україні зафіксували 18 951 новий випадок зараження коронавірусом. Для порівняння: минулого тижня виявили 28 657 хворих, а ще місяць тому виявили 78 761 новий випадок в семиденку. Темпи заражень поступово знижуються.

У країні за останній тиждень одужали 85 587 людей, а померли 1104. В цілому за час пандемії в Україні ковідом захворіли 2 201 472 людини

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 015 978 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 015 976 осіб, 2 дози – 125 437 осіб. Всього зробили 1 141 413 щеплень. А в лист очікування вакцинації, станом на 30 травня, записалися 604 651 людина.

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Лише за останню добу, 29 травня, 8592 людини вакцинували проти COVID-19. З них одну дозу отримали 7119 людина, дві дози отримали 1473 українця.

Поставки вакцини

В Україну прибули ще 117 тис. доз вакцини виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Вантаж доставили літаком в аеропорт "Київ" імені І. Сікорського. Це перша партія препарату, закуплена за бюджетні кошти через міжнародне агентство Crown Agents. Раніше Україна отримувала вакцину Pfizer за міжнародною програмою COVAX.

Також, на цьому тижні в Україну доставили четверту партію вакцини від Sinovac Biotech. Привезли 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії. В цілому Україна законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини, з яких 1,715 млн наша країна вже отримала.

А ще прибула не зареєстровані в Україні вакцина виробництва компанії Johnson & Johnson. 500 доз вакцини Janssen будуть використовуватися для вакцинації працівників приватної компанії з США.

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Вакцина CoronaVac в "Борисполі" / Фото: Сьогодні В тренді Замість гостя – гола красуня! Несподіваний epic fail в ефірі українського каналу

Центри вакцинації

29 травня в Києві та Львові запустили перші в Україні центри вакцинації від коронавірусу. Там роблять щеплення вакциною CoronaVac. Отримати вакцину можуть всі бажаючі, хто зареєструвався в додатку "Дія". Примітно, що лише в Києві, біля Міжнародного виставкового центру, де функціонує центр, зібралося кілька сотень осіб – чекають своєї черги.

В Одесі такий центр почав працювати 30 травня. Він працює на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія" (Фонтанська дорога, 23-а). Щеплення роблять вакциною Coronavac людям старше 55 років, які зареєструвалися в листі очікування на сайті або в додатку "Дія". Їх запрошують на вакцинацію на конкретний час.

Реклама Вакцинація буде проходити в суботу та неділю. Фото: "Сьогодні"

Впровадження COVID-паспортів

З 1 липня влада планує впровадити в Україні паспорти вакцинації. Віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що спочатку документи потрібно синхронізувати з відповідними процесами в Європейському Союзі.

Хоча оформляти т. Н. COVID-сертифікат (це поки що робоча назва документа) буде необов'язково, він буде існувати в двох версіях: цифрова і фізична. "Сегодня" дізнавалися, як його можна буде отримати.

COVID-сертифікати будуть давати українцям певні бонуси – можливість подорожувати і працювати в інших країнах.

Відзначимо, що COVID-паспорта вже активно використовують в Ізраїлі. Такий документ дозволяє громадянам ходити в спортзали, закриті басейни, сауни, ресторани і кафе, на стадіони, в театри і кінотеатри, відвідувати різні масові заходи, виставки, ярмарки в приміщенні, конференції, бронювати номери в готелях.

У той же час, вже відомо, що Кабмін готує зміни в адаптивний карантин, зокрема планують переглянути індикатори "зеленої" зони, щоб вони відповідали тим, що діють в ЄС. Тим часом, в Україні вже сім регіонів частково відповідають зеленій зоні карантину.

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