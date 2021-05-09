Коронавірус, підсумки тижня: вихід України з третьої хвилі і розробка COVID-паспортів

До кінця тижня всі регіони України вийшли з червоної епідеміологічної зони, в країні виявили ще 36 330 нових випадків коронавірусу

Україна продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, щодня в країні фіксують нові випадки COVID-19, але влада вже говорять про закінчення третьої хвилі захворювання.

Рівень захворюваності знизився

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За минулий тиждень, з 3 по 9 квітня, виявили 36 330 нових випадків зараження коронавірусом. Ще два тижні тому в тиждень виявляли по 78 761 нових випадків – ситуація з захворюваністю стабілізується.

У країні за останній тиждень одужали 83 486 осіб, а померли – 1797. В цілому за час пандемії в Україні ковідом захворіли 2 119 510 осіб.

Вихід з червоної зони і нові штами коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу - в країні більше не залишилося червоних зон. За його словами, піковий період поширення COVID-19 припав на березень – "вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошував цілі міста".

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Незважаючи на заяви Степанова і вихід їз чергової хвилі, в країні вже прогнозують ще більш небезпечний COVID цієї осені. Заслужений лікар України Ольга Богомолець вважає, що перед новим штамом коронавірусу може не допомогти і колективний імунітет.

А лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта каже, що коронавірус залишиться з нами назавжди. Він може змінювати свою форму, прояви, особливості. Але він точно з нами залишиться. За словами медика, найважливіше, що потрібно розуміти про COVID-19, – заразитися ним можна тільки за умови особистого контакту з хворим.

"Він не виникає в повітрі. Якщо ви потрапляєте в скупчення людей – неважливо, це взимку або влітку, – якщо у вас є тісний контакт, найімовірніше, що ви контактуєте з цим вірусом", – каже Володимир Курпіта.

Тим часом, через рік після оголошення пандемії COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Раніше цей факт не заперечували, але і не підтверджували.

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Вакцинація українців

Вакцинація в Україні йде дуже повільно, в зв'язку з чим президент Володимир Зеленський поставив завдання – більшість українців має отримати щеплення до Дня Незалежності. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив президенту, що на сьогодні в Україні вакциновано майже 760 тис. осіб. За його словами, зараз є можливість за добу робити щеплення 80-100 тисячам українців.

У МОЗ заявили, що з точки зору системи охорони здоров'я, мета реалістична. Але цього може не бути – не через уряд, а через виробників вакцини. Якщо вони і далі будуть зривати плани поставок, у Кабміну будуть зв'язані руки.

Міністерство охорони здоров'я знищило персональні дані публічних осіб, представлених для вакцинації проти COVID-19 залишковими дозами. Відтепер імунізацію зможуть пройти українці, які стоять в черзі, затвердженій Міністерством охорони здоров'я. Або ті, хто записався через додаток "Дія" або чекає другої дози вакцини.

У Києві, також, підсилюють контроль за використанням вакцини від коронавірусу. Щеплення робитимуть тільки цільовим групам, які визначені дорожньою картою МОЗ України. У КМДА розіслали главам райдержадміністрацій листи і нагадали, що на даному етапі проводиться вакцинація вікової групи 65 років і старше, і громадян з цільових груп попередніх етапів вакцинації.

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/ Фото: Flickr

Розробка власної вакцини і поставки зарубіжної

До кінця травня Україна очікує ще 3 млн доз вакцини від коронавірусу, які за контрактами заборгували іноземні виробники. За словами Степанова, загальна кількість вакцин, які законтрактовані разом з ініціативою COVAX, становить 42 млн доз.

А головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що зараз 500 тисяч доз вакцини Coronovac проходять лабораторний контроль, орієнтовна дата завершення – 13-14 травня. З 19 по 30 травня МОЗ планує зробити приблизно 20 000 повторних щеплень.

Крім того, в Україні планують до кінця року розробити власну вакцину. Але після цього її потрібно буде ще випробувати. Розробкою препарату займаються львівські вчені.

Впровадження COVID-паспортів

МОЗ працює над впровадженням COVID-сертифікатів в Україні – документа, який буде містити дані про вакцинацію, ПЛР-тест або одужання від COVID-19. Він буде створений з урахуванням вимог міжнародних аналогів – наприклад, Digital Green Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ, що дозволить українцям вільно і безпечно подорожувати під час пандемії.

Ковідний сертифікат в Європі планують ввести з 15-го червня для туристичних або ділових поїздок. А в Україні вже зараз можна отримати довідку для виїзду за кордон у сімейного лікаря – там вказується назва вакцини, лікар, який провів щеплення, виробник препарату, все засвідчується печаткою.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Міжнародний сертифікат вакцинації існував і раніше, наприклад, якщо робили щеплення від малярії або будь-якої іншої небезпечної інфекції. Тепер до переліку додали ковід. Все – англійською.

А тим часом Ізраїль вже заборонив в'їзд в країну громадянам України. Обмеження торкнуться також громадян Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики і Туреччини. У країні, також, скасували спеціальні дозволи, видані для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року.