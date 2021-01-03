Коронавірус, підсумки тижня: жорсткий карантин, заборони та гонитва за вакциною

2020 рік залишився в минулому, проте випробування, які він приніс, не зникнуть після свят.

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Хоч українці й навчилися тримати дистанцію, носити маски та мити руки, усе ж зустріли 2021 рік на 16-му місці у світі за кількістю заражень коронавірусом – інфекцію підтвердили більше ніж у мільйона людей.

На сьогодні у країні коронавірус, який спричиняє COVID-19, циркулює у вигляді п'яти штамів (без "британського" варіанту). І на протистояння з ним уже знадобилося 12,8 млрд грн.

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Щодо минулого тижня, то виявили 48 104 нові випадки зараження коронавірусом, померло 1080 українців, одужало 70 327 людей.

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За п'ять днів до локдауну

Незважаючи на деяке поліпшення статистики, локдаун (8-24 січня) з усіма обмеженнями в Україні не скасовуватимуть, оскільки сезон грипу потрібно зустріти з розвантаженою від коронавірусу системою охорони здоров'я.

Sтор COVID-19

І якщо жорсткий карантин може тимчасово зупинити поширення коронавірусу, то масова вакцинація – перемогти його. Щепленнявже почалося. Його роблять європейцям і американцям. У лютому-березні на вакцину чекає Україна.

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В тренді "Медзакупівлі" звинуватили Степанова в маніпуляціях навколо вакцини від коронавірусу

Світло в кінці тунелю

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Київ веде перемовини з усіма виробниками вакцин. І за нинішній рік планують зробити щеплення 50% українців. Для цього потрібно 40 млн доз. З них 16 млн країна отримає безплатно за програмою COVAX, щоб вакцинувати 8 млн українців починаючи з березня (по дві дози на людину). Після медиків прищеплюватимуть військових на Донбасі, а потім літніх людей.

Крім того, Україна отримає 2,6 млн доз вакцини від COVID-19 китайської компанії Sinovac Biotech – контракт про постачання вже підписали. Вартість однієї дози препарату становитиме 504 грн. Для українців щеплення будуть безплатними.

Озвучте весь список!

Україна розглядає придбання вакцин різних виробників. Головна вимога – ефективність.

Американські препарати:

Pfizer – голова МОЗ Максим Степанов веде переговори з компанією про закупівлю цієї вакцини.

– голова МОЗ Максим Степанов веде переговори з компанією про закупівлю цієї вакцини. Novavax Україна отримає за проєктом COVAX.

Україна отримає за проєктом COVAX. Johnson & Johnson у країну доставлять за проєктом COVAX.

На останню вакцину покладають особливо великі надії, адже для забезпечення стійкого імунітету потрібна одна доза цього препарату. Він перебуває на третій стадії клінічних випробувань.

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Британська вакцина:

AstraZeneca – ефективність 90%, її можна транспортувати і зберігати за температури 2-8 градусів Цельсія. Україна отримає препарат а проєктом COVAX.

Китайські препарати:

Sinovac Biotech – першу партію кількістю 700 тис. доз доправлять в Україну протягом 30 днів після реєстрації вакцини.

– першу партію кількістю 700 тис. доз доправлять в Україну протягом 30 днів після реєстрації вакцини. CoronaVac – ефективна, ймовірно, на 97%, проте випробування ще тривають.

Україна зможе зберігати приблизно мільйон доз вакцин проти коронавірусу за рекордно низьких температур – мінус 80:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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