Коронавірус, підсумки тижня: спадання захворюваності і корейська AstraZeneca

З 19 по 25 квітня в Україні виявили майже на 19 тисяч менше нових випадків коронавірусу, ніж минулого тижня

В Україні щодня зростає кількість хворих COVID-19, але за минулий тиждень ситуація нормалізувалася. У країні зафіксували на 18 939 нових випадків менше, ніж тижнем раніше.

Рівень захворюваності стабільно зростає

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За минулий тиждень, з 19 по 25 квітня, виявили 78 761 нових випадків зараження коронавірусом. За минулі 7 днів померли 2537 українців, а одужали 90 449.

За час пандемії в Україні коронавірусом захворіла 2 025 271 людина. Лише за останню добу виявили 7930 нових випадків інфікування коронавірусом.

Карантин в Україні та рекомендації ВООЗ

В Україні можуть продовжити карантин і після 30 червня. Рішення прийматимуть виходячи з ситуації з коронавірусом в країні. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я вже продовжила ще на три місяці режим міжнародної надзвичайної ситуації.

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"У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", – сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейісус.

Експерти заявляють, що Україна буде вводити карантини, поки в країні не вакцинують більшу половину населення. Вакцинація – найефективніший спосіб стримати захворюваність. Карантин використовують як альтернативу, поки немає ліків або вакцини проти вірусу. До того ж карантин працює короткостроково.

Фото: УНІАН

Обмеження послаблюють, коли захворюваність падає до певних значень, і знову посилюють, коли захворюваність наближається до пікових навантажень на лікарні. Країна тільки пройшла пік третьої хвилі коронавірусу, а влада вже анонсує четверту хвилю.

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"Високий рівень антитіл в організмі зберігається недовго. Ті пацієнти, які недавно перехворіли коронавірусом, можуть інфікуватися вже восени" , – заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький

У той же час, міністр охорони здоров'я вже висловився про новий штам коронавірусу - так звану подвійну мутацію. Цей тип переноситься набагато важче і після нього більше наслідків.

"Ми пройшли пік захворюваності, це третя хвиля, я вважаю, що ми пройшли, і далі будемо йти на зниження кількості хворих. Але це у жодному разі не означає, що нам потрібно розслаблятися", – сказав міністр.

Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH

Вакцинація населення

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За минулий тиждень перші дози вакцини отримали 76 269 осіб, а в загальному в країні вакцинували 526 916 українців.

МОЗ ухвалив рішення збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca/Covishield з 4 до 12 тижнів, щоб підвищити ефективність дії препарату.

Примітно, що в міністерстві незадоволені, що в Харківській, Одеській та Запорізькій областях не встигли використати всі дози вакцини Covishield з партії, що надійшла в лютому.

Нова вакцина

23 квітня Україна отримала більш 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї. Препарат передали в рамках ініціативи COVAX. Препарат вже зареєстрували в Україні і вакцинація розпочнеться вже 28 квітня .

А Ляшко заявив, що незважаючи на зупинку поставок індійської вакцини компанії AstraZeneca, українці отримають другу дозу препарату, але вже корейського виробництва. Крім того, за його словами, друга партія індійського препарату "швидше за все буде" – оскільки Україна повинна отримати за контрактом два мільйони доз Covishield, але поки що отримала лише 500 тисяч. У МОЗ очікують, що поставки відновляться протягом квітня-травня.

Також, Україна веде переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 в рамках європейського механізму розподілу вакцин. Обговорюють додаткові 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Отже, в країні тепер роблять щеплення чотирма вакцинами – CoronaVac китайської компанії Sinovac, індійським і корейським препаратами від AstraZeneca і американською вакциною Pfizer.

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca – це спільна розробка британсько-шведської компанії AstraZenecа і Оксфордського університету. У компанії є потужності для виробництва в Індії і в Кореї.

/ Фото: Сьогодні

Як пройде святкування Великодня

Міністерство охорони здоров'я не буде додатково вводити карантинні обмеження на час святкування Великодня. Однак відомство підготувало звід правил для релігійних закладів. Там і онлайн-богослужіння і соціальна дистанція в храмах.

На Пасху церкви будуть доступні для віруючих. Але, парафіянам потрібно буде дотримуватися дистанції, надягати захисну маску і дотримуватися всіх карантинних правил. Але, остаточне рішення щодо богослужінь приймає місцева влада. Воно буде залежати від епідеміологічної ситуації в регіоні.

Для тих, хто не зможе потрапити в храм, є хороша новина. Священики будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, заводах і магазинах. Пізніше їх можна буде купити в магазинах.

Експерти вже прогнозують, що після Великодня в перших числах травня щоденний приріст хворих COVID-19 в Україні буде близько 12 тисяч.

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