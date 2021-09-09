Коронавірус набирає обертів. Скільки українців захворіло за добу

Коронавірус продовжує поширюватися країною, від початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 306 939 осіб

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 3663 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 891 випадок більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 306 939 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 61 житель України (всього – 54 175). Вилікувати вдалося 2 217 563 інфікованих (1546 – за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

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"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених дельта-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

"Дельта" швидше передається, ніж альфа-варіант (британський);

Реклама ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

Дельта-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ просить Кабмін перевести Україну в "жовту зону".

Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом.