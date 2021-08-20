Коронавірус набирає обертів в Україні. Скільки випадків виявили за добу

За час пандемії в країні COVID-19 підтвердили вже у 2 271 826 осіб

У країні знову зростає кількість хворих на COVID-19/Фото: колаж "Сьогодні"

За добу, 19 серпня, в Україні виявили 1600 нових випадків коронавірусу. Щодня кількість хворих плавно зростає, а влада анонсує новий спалах захворювання.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього COVID-19 підтвердили у 2 271 826 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 26 українців (всього – 53 394). Вилікувати вдалося 2 200 000 інфікованих (882 – за останню добу).

В країні також зростає кількість нових виявлених випадків "Дельта"-штаму, який частіше проходить у важкій формі і збільшує шанси летального результату.

Як в Україні борються з новим штамом

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Після того, як в країні виявили перші випадки "Дельти", українська влада вжила заходів.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.

У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу. МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", найближчого місяця.

Також змінили правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: