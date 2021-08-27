Коронавірус. В Україні понад 2 тисячі нових випадків зараження

Всього COVID-19 підтвердили у 2 280 203 людей

У країні знову зростає кількість хворих COVID-19 / Фото: колаж "Сьогодні"

За добу, 26 серпня, в Україні виявили 2 032 нових випадків коронавірусу. днем раніше зафіксували 1581 хворого. Щодня кількість хворих плавно зростає, а влада анонсує новий спалах захворювання.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Всього COVID-19 підтвердили у 2 280 203 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 66 українців (всього – 53 632). Вилікувати вдалося 2 204 682 інфікованих (1 253 – за останню добу).

В країні також зростає кількість нових виявлених випадків "Дельта" -штаму, який частіше проходить у важкій формі і збільшує шанси летального результату.

Як в Україні борються з новим штамом

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Після того, як в країні виявили перші випадки "Дельти", українська влада прийняла нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.

У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу. МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць.

Також змінили правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сегодня", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: